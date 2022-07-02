台大健康創業競賽 疫情下的宅健康受矚

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台灣大學公共衛生學院2日舉辦「大健康創業創意競賽」，長庚大學學生合作開發自動化糖尿病足檢測系統，讓病患能以坐著的方式檢測足部溫度、末端神經感覺，利用腳底影像辨識，輔以雲端智慧分析系統，達成全自動疾病分析與建議處置。中央社記者陳至中台北攝 111年7月2日

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（中央社記者陳至中台北2日電）台灣大學公共衛生學院今天舉辦「大健康創業創意競賽」，COVID-19疫情下的「宅健康」受矚，從居家糖尿病檢測、線上活動大增導致的護眼需求等著手，發想出許多有趣的方案。

根據主辦單位提供的資訊，今年共有35所大專、63支隊伍共182人參賽，比去年增加20%，競爭更為激烈。

擔任評審的台大健康政策與管理所教授張睿詒接受媒體聯訪表示，今年參賽者的創意更為精彩，尤其在COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）疫情影響下，「宅健康」成為多支隊伍的企劃發想重點。

張睿詒舉例，疫情使民眾減少到醫療院所看病，「疾病管理」成為重要議題，有團隊結合長照、保險、運動保健等領域，提出整合管理系統，就是從社會的實際需求發想。

另外像是居家糖尿病足的偵測、乾眼症等，也都有團隊提出方案。張睿詒表示，比較可惜的是部分團隊注重科技層面，對商業模式掌握較不足，未來可能要多尋求跨領域合作，才能順利推廣好的技術和產品。

長庚大學學生葉季儒、許晴鈞、王紹丞、陳柏曄合作開發自動化糖尿病足檢測系統，讓病患能夠以坐著的方式進行檢測足部溫度、末端神經感覺，腳底影像辨識，輔以雲端智慧分析系統，達成全自動疾病分析與建議處置。

團隊中的葉季儒因病毒感染中樞神經，導致呼吸衰竭，須隨時帶著呼吸器。不過他仍熱衷學習，今天也出席活動，並向媒體介紹他們的成果。

葉季儒等人受訪表示，糖尿病足如果沒有早期發現和治療，嚴重可能導致截肢。以往多是靠醫護人員檢測，他們希望能讓每個人都能輕易在家中完成檢測，醫生透過遠端瞭解病情，簡化醫病的溝通流程。（編輯：陳政偉）1110702