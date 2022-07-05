澳門稱台灣芒果包裝含新冠病毒 黃偉哲籲提證據

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台南市長黃偉哲（圖）5日到南化區農會出席農糧署台灣芒果輸日行銷記者會時表示，澳門宣稱來自台灣的芒果包裝袋驗出COVID-19病毒，是污名化台灣芒果。中央社記者楊思瑞攝 111年7月5日

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（中央社記者楊思瑞台南5日電）台南市長黃偉哲今天到南化區農會出席農糧署台灣芒果輸日行銷記者會時表示，澳門宣稱來自台灣的芒果包裝袋驗出COVID-19病毒，若不提出證據，台灣農民無法接受被污名化。

黃偉哲上午在南化區農會集貨包裝場接媒體聯訪，被問到澳門宣稱台灣芒果外包裝驗出COVID-19（2019冠狀病毒疾病）時表示，6月15日以後就沒有台灣芒果出口到澳門，澳門卻在7月2日宣布，中間已隔將近17天。

黃偉哲表示，這期間還經過香港轉口，居然把病毒誣賴到台灣農民身上，「不知道是政治病毒還是COVID-19病毒」，何況香港、澳門本身也是COVID-19疫區，中間經那麼多手，直接說台灣芒果有問題，對台灣農民非常不公平。

黃偉哲表示，澳門政府沒有提出明確證據之前，台灣農民無法接受，覺得是欲加之罪，何患無辭，也深深感到澳門政府對台灣的不友善。

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出席記者會的農糧署長胡忠一表示，農委會防檢局目前仍未收到澳門政府給台灣官方的正式公文，無法得知詳細狀況。今年台灣出口到澳門的芒果目前約9500公斤，貿易商都已收到貨款，如果真有所謂驗出病毒狀況，猜測可能是從香港轉口到澳門的芒果。

胡忠一表示，台灣芒果目前銷往香港1034公噸、日本415公噸、韓國377公噸、中國55公噸，今年芒果產量雖然減少，但日本對台灣芒果的訂貨有比往年多。（編輯：郭諭儒）1110705