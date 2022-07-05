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首批莫德納嬰幼兒疫苗明天抵台 最快21日開打
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首批莫德納嬰幼兒疫苗6日抵台 最快21日開打

2022/7/5 14:28（7/5 14:43 更新）
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首批莫德納嬰幼兒疫苗預計6日上午抵台。圖為莫德納兒童疫苗。（中央社檔案照片）
首批莫德納嬰幼兒疫苗預計6日上午抵台。圖為莫德納兒童疫苗。（中央社檔案照片）
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（中央社記者張茗喧、沈佩瑤台北5日電）指揮中心發言人莊人祥今天宣布，首批莫德納嬰幼兒疫苗45萬劑，預計6日上午運抵台灣，可供6個月至5歲孩童施打，疫苗抵台後還需14天檢驗封緘，最快21日開放施打。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續呈現下降趨勢，各廠牌疫苗持續到貨，盼提供民眾施打，以提升保護力。

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥說，根據目前掌握到的最新消息，首批莫德納嬰幼兒疫苗約45萬劑，預計6日上午運抵台灣，可供90萬名6個月至5歲孩童施打。

莊人祥說，這批疫苗抵台後還需進行14天檢驗封緘，最快7月21日就會陸續配送到各縣市，可能當天下午就可以開打。

至於日前到貨的Novavax疫苗將如何分配，莊人祥指出，考量首批到貨的Novavax疫苗只有50萬劑，首波將先分配38萬劑給各縣市，以可接種疫苗的總人數扣掉5月以來的確診人數，再乘以13%作為預估量，如果部分縣市接種狀況較踴躍，就會再追加配送或加強調度，有必要時會再追加叫貨。

據指揮中心統計，昨天共接種5萬8263劑，累計接種 5821萬5158劑，人口涵蓋率第1劑91.33%、第2劑 84.28%、基礎加強劑接種率0.85%、追加劑接種率 70.40%。（編輯：張芷瑄）1110705

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