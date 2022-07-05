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7/5本土3萬5914例125中重症、103死 10歲童確診MIS-C

2022/7/5 13:37（7/5 14:44 更新）
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國內5日新增3萬5914例本土確診病例。圖為國內線旅客戴口罩在松山機場等待航班。（中央社檔案照片）
國內5日新增3萬5914例本土確診病例。圖為國內線旅客戴口罩在松山機場等待航班。（中央社檔案照片）
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（中央社記者張茗喧、沈佩瑤台北5日電）指揮中心宣布，今天新增3萬5914例本土病例，中重症增125例，其中103死亡。今天新增一名10歲男童重症，個案5月底確診後，7月初出現高燒等症狀，確診MIS-C住院治療中。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情降溫，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥宣布，今天國內新增3萬5914例本土病例，每週二的確診數通常是一週內最多的一天，但仍比上週二少了8400多例，會持續觀察整體疫情狀況；另增境外移入病例101例。

莊人祥說，確診個案中今天新增125例中重症個案，其中103人死亡；死亡個案年齡介30歲至90歲以上，94例具慢性病史、58人未打滿3劑疫苗，40人從未接種疫苗，46人年齡超過80歲。

根據指揮中心統計，今年1月至7月4日，本土輕症、無症狀個案累計384萬7164例、占99.56%，中症累計9522例、占0.25%，重症累計7305例、占0.19%，其中死亡累計6275人。

（指揮中心提供）
（指揮中心提供）
（指揮中心提供）
（指揮中心提供）

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，死亡個案中最年輕個案為一名30多歲男性、有慢性精神病史，從未接種疫苗，6月21日出現咳嗽、呼吸喘等症狀，當天就醫採檢確診並收治住院，使用莫納皮拉韋等藥物治療，6月30日仍因肺炎併發呼吸衰竭死亡。

重症個案方面，今天新增1例孩童多發性系統發炎症候群（MIS-C

MIS-C孩童多系統發炎症候群小百科

MIS-C（Multisystem inflammatory syndrome in children），感染COVID-19後罕見的高度炎性反應以及多器官系統損傷，國外統計致死率可達1至2%

發生年齡
介於0至19歲，以6至12歲居多

發生時間
通常是染疫康復後2至6週發生

診斷要件
有新冠病毒感染證據、發燒≧3天且實驗室檢查顯示發炎指數上升，並具有至少兩項下列臨床特徵：
◎出疹，或雙側非化膿性結膜炎，或黏膜發炎
◎低血壓或休克
◎心肌功能受損，包括心包膜炎、瓣膜炎或冠狀動脈異常
◎凝血功能異常
◎急性腸胃道症狀，包括腹瀉、嘔吐或腹痛

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）兒童重症，羅一鈞指出，這名10歲男童無慢性病史，未接種疫苗，5月28日確診，7月1日高燒攝氏40度，出現腹痛、咳嗽、流鼻水等症狀，7月2日嘔吐、活力及胃口降低，7月3日至急診發現結膜炎、全身皮疹、血壓偏低、發炎指數高，懷疑MIS-C收住兒童加護病房，使用免疫球蛋白、類固醇等藥物，仍在兒童加護病房治療中，病況穩定。

據統計，國內12歲以下兒童重症累計84例，22例是腦炎、16例肺炎、3例敗血症、8例哮吼、27例MIS-C、2例共病（腦腫瘤、癲癇重積）及6例到院前死亡；上述個案已有21人死亡，7例腦炎、4例肺炎、2例敗血症、1例共病（腦腫瘤）、1例哮吼及6例到院前死亡。（編輯：張雅淨）1110705

影片來源：衛生福利部疾病管制署
（指揮中心提供）
（指揮中心提供）
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（指揮中心提供）
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（指揮中心提供）
（指揮中心提供）
（指揮中心提供）
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（指揮中心提供）
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