輝瑞兒童疫苗59.04萬劑抵台 111年採購量全到貨

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（中央社記者陳婕翎、張茗喧台北4日電）中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今天下午表示，提供5至11歲兒童施打的輝瑞兒童劑型疫苗59.04萬劑上午抵台，效期至12月30日，今年採購兒童疫苗全數到貨。

莊人祥在疫情記者會中表示，今年第4批採購輝瑞兒童劑型疫苗59.04萬劑，上午抵達桃園國際機場，完成通關程序後，直接運送至指定冷儲物流中心進行後續檢驗封緘作業，再提供給5至11歲兒童接種基礎劑使用，包含第2劑，及尚未接種第1劑者，如確診後已間隔3個月者接種。

莊人祥說，這批疫苗效期至今年12月30日，今年採購的兒童劑型疫苗已全數到貨，共計220.32萬劑，分別為首批5月16日77.76萬劑、第2批5月30日33.12萬劑、第3批6月20日50.4萬劑及此批59.04萬劑。

指揮中心4月28日與香港復星公司及德國BNT公司簽署COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗供應合約，並與美國Pfizer公司及德國BioNTech公司簽署兒童疫苗補充合約。

合約預定供應220萬劑兒童劑型及180萬劑成人劑型疫苗做為基礎劑、基礎加強劑或追加劑使用，並視需求擴充400萬劑成人劑型疫苗，以因應變異病毒株威脅。（編輯：管中維）1110704