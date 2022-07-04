蘇貞昌：洽購適足幼童疫苗 提升全年齡人口保護力

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（中央社記者陳俊華台北4日電）中央流行疫情指揮中心今天說，預計7月初將進口約45萬劑滿6個月到5歲幼童可施打的莫德納疫苗，7月中下旬推動接種作業；行政院長蘇貞昌說，請指揮中心洽購適足幼童疫苗數量，提升全年齡人口保護力。

行政院發言人羅秉成透過媒體群組表示，蘇貞昌上午8時召開擴大防疫會議，討論國內外疫情發展情形及評估與成人與兒童疫苗施打情況等議題。

蘇貞昌表示，感謝指揮中心、教育部與地方政府持續努力，包含學童、65歲以上長者的國內疫苗人口涵蓋率持續穩定提升，這個月也將進口6個月到5歲幼童可施打的疫苗，請指揮中心持續就各廠牌幼童疫苗洽購適足的疫苗數量，並按規劃施打作業，提升國內全年齡人口保護力。

指揮中心在會中指出，國內疫苗接種人口涵蓋率第1劑為91.33%，第2劑為84.08%，第3劑為70.34%，若以符合第3劑接種間隔人數統計，第3劑施打率則為94.13%，累積施打已超過5812萬人次。

指揮中心說，滿6個月到5歲幼童的疫苗，預計7月初將進口約45萬劑莫德納（0.1毫克/毫升劑型），將依疫苗進口及檢驗封緘作業時程，預計7月中下旬請地方政府衛生局推動接種作業。

指揮中心指出，截止2日止，5到11歲兒童第1劑疫苗戶籍人口接種率為75.4%，第2劑疫苗戶籍人口接種率為19.5%，其中6到11歲莫德納第1劑疫苗已接種約28.6萬人次，莫德納第2劑疫苗已接種約11.3萬人次；5到11歲輝瑞第1劑疫苗已接種約79.4萬人次，輝瑞第2劑疫苗自6月22日起逐續接種，全國已接種約16.5萬人次。

指揮中心說，12到17歲青少年第3劑施打約66.3萬人次，戶籍人口接種率達55.4%，社區涵蓋率達71.1%；因學生已放暑假，請地方政府持續針對符合接種間隔、而適逢考試未接種第3劑者，持續安排到指定合約醫療院所或開設接種站接種。

指揮中心表示，75歲以上長者第1劑為80.2%，第2劑為75.6%，第3劑為64.6%；65到74歲長者第1劑為89.7%，第2劑為86.9%，第3劑為78.4%；其中，65歲以上第3劑接種率為73.4%，若以符合接種間隔者計算則已達96.3%，第4劑接種率則為19.7%。（編輯：郭無患）1110704