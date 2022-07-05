北市將試辦幼兒園降低師生比 給教保員久任津貼

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（中央社記者陳怡璇台北5日電）台北市教育局表示，將試辦幼兒園師生比由1比15降為1比12，首創準公共教保服務人員久任津貼，私幼每人每學期新台幣1萬3660元補助也不縮水，提供高品質學前教育環境。

台北市教育局今天舉辦「台北市學前教育白皮書」發布暨展望論壇，宣布將於111學年度推動「台北市試辦幼兒園降低師生比計畫」，將3至5歲班依現行幼照法規定師生比，由1比15降為1比12，已有10所幼兒園參加，111學年度將投入超過新台幣500萬元經費支持試辦計畫。

此外，111學年度首創準公共教保服務人員久任津貼方案，依教保服務人員在同一園服務年資給予不同數額的津貼補助。

市長柯文哲致詞時表示，北市擴大公共化教保服務量推動有成，公共化教保服務即將在111學年度完成7成，是重要里程碑，核定招收人數比起104學年度，增加近1倍，非營利幼兒園數量連年蟬聯全國第一。

柯文哲表示，111學年度的各類幼兒園家長繳費金額再降低，配合北市持續發放的1萬3660元私幼學費補助，降低家長經濟負擔。

教育局指出，規劃以「高比例公共教保、高功能園舍空間、高質量師資人力、高創新課程教學、高支持親職教養、高效能督導發展」等6大主軸策略，打造高品質幼教的學前教育展望。（編輯：李錫璋）1110705