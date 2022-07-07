分科測驗11、12日登場 試場分配表公布

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（中央社記者陳至中台北7日電）大學分科測驗7月11日、12日登場，試場分配表今天公布，考生可以直接上大考中心網站查詢。教育部提醒考生留意COVID-19防疫措施，如果確診或須居家隔離，記得自主上網填報。

分科測驗的前身為指定科目考試，因應108課綱與111學年度大學考招改革，測驗科目減少3科（國文、英文、數乙），並從3天縮短為2天。

大考中心在網站公告試場分配表，同時提供電話語音（ 02-23643677）查詢。10日下午2時到4時開放查看試場，但不能進到試場（教室）內，只能在走廊瞭解座位安排。

分科測驗COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）防疫措施包括考場進出動線、考生用餐使用隔板、試場通風等，並開放輕症或無症狀確診考生應考，將使用獨立考場（居家照護考區），與一般考生區隔。

大考中心網站的分科測驗試務專區已設置「COVID-19 自主填報專區」，屬於確診、居家隔離、居家檢疫、自主防疫等身分的考生，務必於知悉前述狀況時上網填報。如果沒主動填報、據實填寫，經查證屬實，將取消考試資格，即便已透過後續管道分發入學，也會取消錄取資格，且沒有補救措施。

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今年度因少子女化和111考招改革，分科測驗僅2.9萬人報名，比去年指考大減1萬多人。後續的分發入學名額預計有3.5萬個以上，補教業者預估缺額恐突破1萬名，對考生填選志願及大專招生，將產生嚴重影響。

對此，教育部以文字回應中央社，呼籲有意參與分發入學管道的考生，先專心準備分科測驗。等考試結束後，再循各項作業時程登記志願，預計8月上旬可獲知錄取結果。（編輯：管中維）1110707