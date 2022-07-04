確診或具感染風險考生 未填報將取消分科測驗資格

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（中央社記者許秩維台北4日電）111學年度分科測驗訂於7月11日、12日舉行，確診、居隔、居檢、自主防疫等考生，應主動至大考中心網站填報，未主動填報或未據實填寫者，將取消分科測驗考試資格。

大學入學考試中心日前公布分科測驗防疫措施，居家檢疫、居家隔離、自主防疫等具感染風險的考生，將安排於一般考（分）區內不同類別的隔離試場應試；確診的輕症或無症狀居家照護考生，則於另外設置的居家照護考（分）區應試。

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大學入學考試中心近日發布新聞稿指出，大考中心網站分科測驗試務專區已設置「COVID-19 自主填報專區」，屬於確診、居家隔離、居家檢疫、 自主防疫等身分的考生，務必於知悉前述狀況時上網填報，若未主動填報或未據實填寫，經查證屬實，將取消分科測驗考試資格，已分發入學者，將取消錄取資格且無補救措施。

「COVID-19 自主填報專區」於今天起開放至7月12日下午2時20分，7月4日起至考試當日，若為確診、居家檢疫、居家隔離、自主防疫等考生，皆須自主填報；但在加強版集中檢疫所、加強版防疫旅館、醫院收治的確診考生不開放應考，將依大學招生委員會聯合會的補救措施辦理。（編輯：卞金峰）1110704