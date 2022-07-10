分科測驗僅2.9萬考生 2天考7科先理後文

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（中央社記者許秩維台北10日電）指定科目考試自111學年度起改為分科測驗，今年訂於7月11日、12日舉行，考試時程從原先3天考10科改為2天考7科，11日考理組科目，12日考文組科目。

根據大學入學考試中心資料，111學年度分科測驗僅2萬9083人報名，和歷年指考相較，分科測驗報考人數首度跌破3萬人，也比110學年指考大減逾萬人。

因應大學考招新制，111學年度分科測驗調整為2天考7科，7月11日考物理、化學、數學甲、生物等理組科目，7月12日考歷史、地理、公民與社會等文組科目，考試時間均為80分鐘；考生可自由選考分科測驗考科，今年以數甲（1萬8544人）選考人數最多，生物（1萬964人）選考人數最少。

大考中心表示，分科測驗比照今年學測，新增同時包含選擇（填）題與非選擇題的混合題型，並採用1張A3正反面的新式答題卷，取代過去分開的答案卡和答案卷；考生作答選擇題及作圖題時，應使用2B軟心鉛筆，作答其他非選擇題型時，應使用筆尖較粗的黑色墨水筆。

今年分科測驗答題卷也新增核對應試號碼劃記欄與考生簽名欄位，考試開始鈴響前，考生可目視檢查答題卷及座位標示單的應試號碼及姓名是否有誤，但不得翻閱試題本與答題卷，也不能劃記、書寫、作答等；考試開始鈴響後，考生可於「確認後考生簽名」欄劃記與簽名，未簽名者，將依違規處理辦法扣該節1級分。

因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病），大考中心表示，分科測驗採高規格防疫，包括全面配戴口罩、進考（分）區配合量體溫、不開放一般生親友陪考、考試節間以在原試場原座位休息為原則、午餐使用隔板、考生進試場消毒雙手等。

考試當天將於上午7時30分開放入場，大考中心也請考生提早出門，進入考（分）區時須出示分科測驗入場識別證和應試有效證件正本（身分證、有照片的健保卡、駕照、中華民國身心障礙證明、護照或居留證等）。

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大考中心指出，居家檢疫、居家隔離和自主防疫考生將安排於一般考（分）區的隔離試場應試；輕症或無症狀的確診居家照護考生，會另設居家照護考（分）區提供應試；確診（輕症或無症狀）及具感染風險考生，請勿自行騎車或步行前往試場，僅能搭防疫計程車或由同住家人1人駕車接送。

確診、居家隔離、居家檢疫、自主防疫的考生，應於7月12日下午2時20分前至大考中心網站「COVID-19自主填報專區」填報，未主動並據實填寫者，經查證屬實，將取消分科測驗考試資格，已分發入學者，將取消錄取資格。（編輯：管中維）1110710