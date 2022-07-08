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避免台江凶狠圓軸蟹繁殖季遭路殺 護蟹交管將啟動

2022/7/8 12:08（7/8 12:21 更新）
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台江國家公園凶狠圓軸蟹進入繁殖季，台江國家公園管理處14日起將啟動3階段護蟹交通管制。（台江國家公園管理處提供）中央社記者張榮祥台南傳真 111年7月8日
台江國家公園凶狠圓軸蟹進入繁殖季，台江國家公園管理處14日起將啟動3階段護蟹交通管制。（台江國家公園管理處提供）中央社記者張榮祥台南傳真 111年7月8日
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（中央社記者張榮祥台南8日電）正值台江國家公園凶狠圓軸蟹繁殖季，台江國家公園管理處14日起將啟動3階段護蟹交通管制，管制路段是台南市安南區青草崙堤防防汛道路，長度2公里，以避免凶狠圓軸蟹遭路殺。

台江國家公園凶狠圓軸蟹進入「降海釋幼」繁殖季，「降海釋幼」指的是雌蟹將卵放在水中，卵馬上孵化成為蚤狀幼蟲，蚤狀幼蟲經過多次脫殼後成為大眼幼蟲，再回到陸域棲地，7月和8月正是高峰期。

不過，凶狠圓軸蟹不像人類，繁殖上岸遷徒可不會看紅綠燈或道路上是否有汽機車，結局就是被輾爛成一坨，慘遭路殺，此時就有待護蟹交通管制。

台江國家公園管理處14日起將啟動3階段護蟹交通管制，管制路段是台南市安南區青草崙堤防防汛道路，從「與城西街3段1105巷（水多多樂園前道路）交會處」至「青草崙海巡哨所」，長度約2公里。

護蟹交管執行時間，分別是7月14日至16日的晚上6時30分至9時30分；7月30日至8月1日的晚上6時30分至9時30分；8月13日至15日的晚上6時30分至9時30分。

台江處今天發布新聞稿指出，護蟹交管時間都是配合凶狠圓軸蟹釋幼高峰的農曆7月2日至4日、6月及8月的16日至18日。

台江處表示，交管期間除相關必要公務、災害防救及特殊情形外，禁止任何機動車輛進入管制區。台江處陸蟹公民科學家參與計畫也培訓志工進行凶狠圓軸蟹繁殖季的調查及巡護，保安警察第七總隊第七大隊將共同巡守陸蟹熱點。（編輯：張芷瑄）1110708

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