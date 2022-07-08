首屆湖澎追風音樂節8月登場 將帶動國旅成長

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澎湖國家風景區管理處8日在台北舉行記者會，宣布8月將舉辦首屆「澎湖追風音樂節」，邀請民眾一起來澎湖，吹海風、聽音樂、品嚐在地海味美食，追著澎湖獨特的東北季風感受音樂節。中央社記者汪淑芬攝 111年7月8日

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（中央社記者汪淑芬台北8日電）觀光局澎湖國家風景區管理處將在8月舉辦首屆「澎湖追風音樂節」，澎管處長許宗民今天接受媒體聯訪表示，最近澎湖旅遊正逐漸恢復中，追風音樂節可望帶動國旅再成長。

澎管處今天舉行「2022湖追風音樂節記者會，許宗民說，2020年至今，受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，衝擊澎湖觀光，隨著疫情管制漸鬆綁，目前澎湖旅客人數與去年相比，大約回復6至7成，今年首度舉辦追風音樂節，管制漸鬆綁，加上「悠遊國旅」補助15日將上路，預期會為國旅帶來更多成長。

澎管處首次辦的「2022 澎湖追風音樂節」，8月13日至9月24日，於澎湖觀音亭登場。

許宗民介紹，今年首度結合澎湖東北季風特色，舉辦追風音樂節活動，邀全國民眾一起來澎湖，吹海風、聽音樂、品嚐在地海味美食、追著澎湖獨特的東北季風感受音樂節。

澎管處預告「2022澎湖追風音樂節」的來賓，包括：金曲創作才女孫盛希，開幕由ELLA、玖壹壹率先開唱，閉幕邀請到HEBE田馥甄、告五人擔綱壓軸，主題之夜演出藝人包括八三夭、艾怡良、孫盛希、LEO王、婁峻碩、曹雅雯等共18組藝人卡司，堅強陣容將嗨翻澎湖夜晚。

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澎管處也規劃整合四季主題的「澎湖四季旅遊」，包括春-賞鷗季、夏-石滬季、秋-奇岩季、冬-訪古季的遊程外，今年還以「澎湖好風光」為主題點亮活動浪漫氛圍，由國內外藝術家打造繽紛多元燈飾。

許宗民說，追風音樂節也首次將燈光節轉型為以「風」、「光」、「音樂」特性結合，打造「澎湖好風光」主題光環境，讓光環境不再只是單純的點綴，而是有故事性的延續。（編輯：陳政偉）1110708