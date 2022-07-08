更多編輯台推薦新聞：
安倍晉三遭槍擊 日本近代現卸任首相遇刺一覽
國際

安倍晉三遭槍擊 日本近代現卸任首相遇刺一覽

棒球經典賽明年3月台中開打 台灣古巴荷蘭義大利同組
運動

棒球經典賽明年3月台中開打 台灣古巴荷蘭義大利同組

中研院首見道士院士 李豐楙：宗教跟科技一點都不衝突
生活

中研院首見道士院士 李豐楙：宗教跟科技一點都不衝突

英國政壇動盪持續數月 看懂強生為何再度面臨朝野逼宮
國際

英國政壇動盪持續數月 看懂強生為何再度面臨朝野逼宮

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活

首屆湖澎追風音樂節8月登場 將帶動國旅成長

2022/7/8 16:52（7/8 17:01 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
澎湖國家風景區管理處8日在台北舉行記者會，宣布8月將舉辦首屆「澎湖追風音樂節」，邀請民眾一起來澎湖，吹海風、聽音樂、品嚐在地海味美食，追著澎湖獨特的東北季風感受音樂節。中央社記者汪淑芬攝 111年7月8日
澎湖國家風景區管理處8日在台北舉行記者會，宣布8月將舉辦首屆「澎湖追風音樂節」，邀請民眾一起來澎湖，吹海風、聽音樂、品嚐在地海味美食，追著澎湖獨特的東北季風感受音樂節。中央社記者汪淑芬攝 111年7月8日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者汪淑芬台北8日電）觀光局澎湖國家風景區管理處將在8月舉辦首屆「澎湖追風音樂節」，澎管處長許宗民今天接受媒體聯訪表示，最近澎湖旅遊正逐漸恢復中，追風音樂節可望帶動國旅再成長。

澎管處今天舉行「2022湖追風音樂節記者會，許宗民說，2020年至今，受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，衝擊澎湖觀光，隨著疫情管制漸鬆綁，目前澎湖旅客人數與去年相比，大約回復6至7成，今年首度舉辦追風音樂節，管制漸鬆綁，加上「悠遊國旅」補助15日將上路，預期會為國旅帶來更多成長。

澎管處首次辦的「2022 澎湖追風音樂節」，8月13日至9月24日，於澎湖觀音亭登場。

許宗民介紹，今年首度結合澎湖東北季風特色，舉辦追風音樂節活動，邀全國民眾一起來澎湖，吹海風、聽音樂、品嚐在地海味美食、追著澎湖獨特的東北季風感受音樂節。

澎管處預告「2022澎湖追風音樂節」的來賓，包括：金曲創作才女孫盛希，開幕由ELLA、玖壹壹率先開唱，閉幕邀請到HEBE田馥甄、告五人擔綱壓軸，主題之夜演出藝人包括八三夭、艾怡良、孫盛希、LEO王、婁峻碩、曹雅雯等共18組藝人卡司，堅強陣容將嗨翻澎湖夜晚。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

澎管處也規劃整合四季主題的「澎湖四季旅遊」，包括春-賞鷗季、夏-石滬季、秋-奇岩季、冬-訪古季的遊程外，今年還以「澎湖好風光」為主題點亮活動浪漫氛圍，由國內外藝術家打造繽紛多元燈飾。

許宗民說，追風音樂節也首次將燈光節轉型為以「風」、「光」、「音樂」特性結合，打造「澎湖好風光」主題光環境，讓光環境不再只是單純的點綴，而是有故事性的延續。（編輯：陳政偉）1110708

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族