7/8本土3萬314例 增311中重症、131死亡
2022/7/8 14:04（7/8 14:41 更新）
圖為7日晚間台北市大同區街頭，民眾騎機車時也不忘戴好口罩。（中央社檔案照片）
（中央社記者張茗喧、沈佩瑤台北8日電）中央流行疫情指揮中心宣布，今天國內新增3萬314例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土病例，新增311例中重症病例，其中131人死亡；另增163例境外移入病例。（編輯：管中維）1110708
COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情趨緩，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥宣布，今天新增3萬314例本土病例，比昨天少1000多例，比上週五少了5000多例，雖然降幅不大，但持續緩步下降；另增163例境外移入個案。
莊人祥指出，確診個案新增311例中重症個案，包括195例中症、116例重症，其中131人死亡，死亡個案年齡介於20多歲至90歲以上，127例具慢性病史、82人未打滿3劑疫苗，52例從未接種疫苗，65人年齡超過80歲。
據統計，今年1月至7月7日，本土輕症、無症狀個案累計394萬8034例、占99.56%，中症累計9972例、占0.25%，重症累計7684例、占0.19%，其中死亡累計6606人。（編輯：陳政偉）1110708
影片來源：衛生福利部疾病管制署
（指揮中心提供）
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