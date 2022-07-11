延養石斑魚專案貸款 已核23件達1.25億元

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（中央社記者張雄風台北11日電）中國以檢出禁藥為由，自6月13日起暫停台灣石斑魚輸入，農委會為協助業者延養，開辦6種專案貸款，截至7日止共核准23件，金額新台幣1.25億元，延養量合計1926公噸。

行政院農業委員會農業金融局今天發布新聞稿表示，農金局所提供6種延養石斑魚專案貸款，自1日至7日申請案件均已審核完畢已達成獎勵延養措施1000公噸目標。

農金局指出，已核准案件中，新貸案件3件、金額330萬元，延養量合計130公噸；舊貸案件已核准20件、金額1.22億元，延養量合計1796公噸。

農金局說明，為穩定石斑魚產銷，提供6種政策性農業專案貸款支應延養石斑魚業者營運所需週轉金，符合延養補助措施資格條件者，不論新貸或舊貸均享有1年免息，另加碼農業信用保證基金免收保證手續費。

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農金局表示，為共同減輕石斑魚養殖業者負擔，已加碼農業信用保證基金免收保證手續費措施，新貸案件經該基金提供保證者，利息補貼期間免收保證手續費；舊貸案件申請延期還款，展延期間若經利息補貼者，補貼期間亦免收保證手續費。

農金局進一步說明，有資金需求的石斑魚養殖業者，可向農漁會信用部或全國農業金庫提出申請，符合免息措施資格條件者於8月31日前提出免息申請。（編輯：陳清芳）1110711