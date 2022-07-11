花蓮高溫38.3度 13日起西半部防午後雷陣雨

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（中央社記者張雄風台北11日電）氣象局表示，今天最高溫為花蓮縣卓溪鄉攝氏38.3度；由於南方熱帶系統發展不佳，未來一週仍是高溫炎熱，13、14日受南方水氣北移影響，午後雷陣雨範圍擴大至西半部及各山區。

根據中央氣象局網站，今天最高溫出現在花蓮縣卓溪鄉38.3度，並未超過昨天同一測站38.8度的花蓮縣最高紀錄；今天高溫前7名皆達37度以上，主要包括新北、屏東、雲林、台北等地區。

氣象局預報員趙竑告訴中央社記者，今天主要受太平洋高壓影響，各地天氣晴朗炎熱，北部、東半部雲量少，導致加熱效率較高；預估明天天氣與今天類似，仍要留意高溫，另外午後在嘉義、南投及各地山區易有雷陣雨，中部以北沿海清晨可能會有短暫陣雨。

趙竑表示，明天中午前後花蓮縣縱谷為高溫紅燈，可能連續出現38度極端高溫；台北市、新北市、台東縣地區，台南市、高雄市、屏東縣、宜蘭縣近山區或河谷為橙色燈號，可能連續出現36度以上高溫。

趙竑指出，13、14日南方水氣北移，風場偏東風到東南風，東南部、恆春半島會有整天不定時短暫陣雨，其他地區多雲到晴；午後西半部、各地山區會有短暫雷陣雨，可能會有較大雨勢，降雨期間會稍微降溫。

趙竑提到，預估15至17日環境轉為偏西南風，南部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後中部、東北部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。

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趙竑提醒，目前觀察15至17日大台北地區可能會有37度以上高溫；另外15、16日東南部有焚風發生，需留意極端高溫。

趙竑說，在南海及菲律賓東方海面雖然有熱帶系統組織的跡象，但發展的情況並不好，增強為熱帶性低氣壓或是颱風的機會偏低；預估菲律賓東方海面的熱帶擾動未來將往巴士海峽移動，對台灣沒有直接影響，但13、14日會帶來水氣，使降雨範圍擴大，氣象局會持續觀察。（編輯：陳清芳）1110711