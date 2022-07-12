111年最大滿月7/13登場 晚間8時前抬頭可看美景【直播】

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今年最後一個超級月亮將在13日晚間登場。圖為2016年在新北市板橋區拍攝的超級月亮。（中央社檔案照片）

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（中央社記者陳昱婷台北12日電）距離上次「超級月亮」不到1個月，今年最大也是最後一個超級月亮將在明天晚間登場，台北市立天文館表示，屆時月亮將比平常大又亮，天文館會全程透過YouTube直播解說。

台北市立天文科學教育館今天發布新聞稿表示，明天晚間將是欣賞今年最大滿月與最後一次超級月亮的最佳機會，此次月亮將比6月的滿月更大更亮，視直徑達到33.7角分，與今年1月的最小滿月相比，足足大了13.5%，大約是新台幣1元與5元硬幣的差別。

影片來源：臺北天文館

天文館說明，月球將在明天下午5時許通過近地點、晚間6時37分升起，這時的月相雖然還不算是真正的滿月，但肉眼看來已與正圓無異，會比14日凌晨2時38分高懸夜空的滿月更為壯觀，是今年最好看的時刻。

天文館建議，民眾不妨在明天晚間7時53分到8時之間步出戶外，抬頭看看天空中的美景，天文館也會透過「臺北天文館」YouTube頻道，從晚間7時30分開始全程直播並解說。

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此外，天文館指出，明天晚間7時許及16日凌晨4時許，天空將出現一顆會移動的「超亮星星」，但它不是真的星體，而是位在高約400公里軌道上的國際太空站，亮度遠高於群星，想不看見它耀眼的光芒都很難。

天文館表示，國際太空站明天將自西南方地平面出現後，緩緩向東北方移動；16日則從西北方地平面出現後，緩緩向東南方移動，全程約7分鐘，亮度均高於0等的織女星，但不同地點所見的亮度略有差異，明天越北邊越亮，16日越南邊越亮。（編輯：李錫璋）1110712