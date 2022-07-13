星空巴士15日啟動 100分鐘賞台北夜景

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者余曉涵台北13日電）寒舍艾麗酒店今天宣布，攜手台北市雙層觀光巴士與YOUBON星全安票券網聯手打造「星空巴士」，以紫色外觀為主題，15日起啟動，100分鐘內要帶旅客欣賞台北的絕佳夜景。

台北的觀光巴士又有新模式，寒舍艾麗酒店今天發布新聞稿表示，不同以往的紅色雙層觀光巴士及黑色雙層餐車，「星空巴士」以紫色星空時尚外型，要翻轉在台北信義區最潮的夜生活。

寒舍艾麗酒店指出，「星空巴士」15日啟動，100分鐘內將環繞台北市信義區，造訪必遊景點陶朱隱園、台北101、國父紀念館、四四南村，旅客上車後可無限暢飲氣泡酒、調酒及啤酒，並附贈1組佐酒小食。

在酒款部分，寒舍艾麗酒店表示，2款氣泡酒，「法國安柏夫人白中白氣泡酒」與「法國安柏夫人冰點粉紅氣泡酒」皆選自法國勃根地地區首屈一指的氣泡酒品牌安柏夫人酒莊；混和調酒，是以琴酒為基底的「艾麗萃意」及「夏日玫瑰」。

啤酒是供應融合台灣在地食材、榮獲國際啤酒大賽殊榮的「小滿冬瓜茶啤酒」與「立冬鐵觀音茶啤酒」、台灣啤酒及日本朝日黑啤酒。

除了「星空巴士」外，台北雙層餐車日前也推出活動，攜手台中東勢的梨之鄉休閒農業區，讓旅客在車上邊吃邊欣賞台北街景時，還能帶走當季水梨當伴手禮。（編輯：戴光育）1110713