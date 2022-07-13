大東電業集團花蓮設3座儲能系統 拚年底完工

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（中央社記者張祈花蓮縣13日電）為確保國內再生能源電網更穩定，大東電業集團與子公司東電綠能陸續在花蓮美崙工業區、光華工業區建置3座儲能系統，總裝置容量10.2MW，預計今年底陸續完工。

大東電業集團今天舉辦花蓮第3座儲能系統「花蓮東庭案場」開工動土典禮，規劃建置3.3MW（百萬瓦），預計年底完成建置，2023年1月通過台電能力測試，將加入台電公司的調頻備轉輔助服務（AFC）交易平台，協助台電穩定電網。

大東電業集團董事長林志明指出，大東電業70年來深耕台灣電網建設，因應全球淨零碳排趨勢，國家政策減碳、綠能及儲能目標，成立東電綠能關係企業，提供儲能案場開發、投資規劃、統包建置及維運、電力交易平台投標代操的一條龍整合能力。

林志明指出，目前已開發、開發中儲能案場遍及22縣市，已開發容量超過50MW，目標2023年達到200MW。

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東電綠能指出，電力就像自來水，沒用完就流失掉，再生能源不像過去基載電力可24小時發電，有著不穩定、間斷性特性，會造成電網電力高低起伏，必須要有儲能系統儲存多餘電力，在備轉容量不足時，快速穩定電網壓力，避免停電造成損害。

東電綠能執行長林美伶指出，隨著再生能源比例增加，儲能系統更顯重要，東電綠能可依廠區空地客製化儲能系統設備，連同東庭案場在內，花蓮另有美崙工業區大東案4MW及東華案2.9MW，都於6月開工，預計年底通過測試。（編輯：謝雅竹）1110713