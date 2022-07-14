累計25名染疫孕婦生產皆平安 台中榮總跨團隊照護

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（中央社記者郝雪卿台中14日電）染疫孕婦的生產照護對孕婦及醫護人員都是一大考驗，台中榮總今天表示，到6月底為止，已完成25名染疫孕婦生產，且全數平安生產，新生兒都呈陰性，沒有發生併發症。

台中榮總今天召開記者會，中榮婦女醫學部醫師陳威志在會中簡報指出，中榮於5月完成第1例感染COVID-19（2019冠狀病毒疾病）孕婦的剖腹接生後，陸續收治染疫孕婦，到6月底已完成25名染疫孕婦生產。

陳威志表示，25名孕婦中，有9名是在中榮做產檢，其餘16名則分別從豐原、石岡、大肚、苗栗，甚至彰化、南投等地轉入，但都是輕症患者，在跨團隊醫療的照護下，全數平安生產，並在嚴格感染管制作業下，新生兒經24小時和48到72小時採檢，都為陰性，全數沒有發生併發症。

染疫孕婦是否可以自然產，陳威志說，並非所有染疫孕婦都須進行剖腹產，在適當條件下，染疫孕婦也可進行自然產，以今天出席記者會的陳姓孕婦為例，在懷孕35週時，因有上呼吸道症狀，使用家用快篩陽性確診並進行居家隔離。

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由於陳姓孕婦在確診隔日，因為發燒合併心悸及輕微胸痛等症狀前來急診就醫；經急診產科醫師評估後，孕婦已有自發性產兆，陳威志表示，當時產婦Ct值13，傳染力極高，隨即啟動婦兒團隊，並且全體醫護人員穿著防護裝備，將孕婦轉送負壓隔離手術室待產。

陳威志指出，這次共有6名產房醫護團隊協助接生，為避免閃失，病房外仍有其他醫護人員全程戒備，全程歷時約4個小時，以自然產生下1名男嬰；經兒科醫師評估後，寶寶很健康，PCR採檢都陰性，但配合防疫規定，寶寶暫時於兒童加護病房觀察，無法母嬰同室，孕婦於產後第2天完成抗病毒藥物治療後，返家隔離。（編輯：陳仁華）1110714