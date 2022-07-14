南部15日留意大雨 大台北防37度高溫

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（中央社記者張雄風台北14日電）氣象局今天表示，風向晚間起轉偏西南風，明天南部地區留意大雨發生、且適逢年度大潮，沿海地區留意海水倒灌；大台北高溫可能達攝氏37度、東南部地區防焚風。

中央氣象局預報員曾昭誠告訴中央社記者，今晚開始轉為西南風，明天南部地區可能會有大雨發生的機會；北部、東半部處背風面，大台北高溫可能達37度以上。

曾昭誠指出，明天西南風沉降影響，東南部地區有焚風發生；明天中午前後宜蘭縣、台東縣地區，花蓮縣縱谷為橙色燈號，可能連續出現36度高溫；台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣地區為黃色燈號，預估高溫達36度以上。

曾昭誠提醒，由於適逢年度大潮，明天漲潮時間西南沿海地區若再面臨大雨，可能會有海水倒灌、排水不易的情況，須慎防淹水。

曾昭誠表示，16至18日中南部地區及午後各地山區並有局部較大雨勢發生的機會；北部及東半部地區仍然炎熱，大台北仍可能有37度以上高溫、台東防焚風。

曾昭誠說，19日起西南風減弱，中南部地區雨勢減緩，各地大多為多雲到晴，午後北部、東北部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨；中南部由於降雨減少，氣溫略升，反而大台北因西南風減弱，出現37度以上高溫的機會下降。

曾昭誠提到，由於洋面上目前尚無熱帶系統發展的訊號，預估下週天氣會愈來愈穩定，各地高溫炎熱，降雨以午後各地山區有局部短暫雷陣雨為主。（編輯：陳政偉）1110714