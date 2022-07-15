公立大專兼任鐘點費調高 全教產籲各級學校都調

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（中央社記者陳至中台北15日電）行政院今年4月公告修正公立大專兼任教師鐘點費支給基準表，調高超過4%。全國教育產業總工會今天呼籲，中小學等各級教師的鐘點費也應調整。

軍公教人員今年調薪4%，行政院於4月公告修正「公立大專校院兼任教師鐘點費支給基準表」，並追溯自2月1日生效，平均調幅超過4%。

全教產今天上午發布新聞稿，呼籲合理調整各級學校教師鐘點費。其中公立國小兼任及代課教師鐘點費，行政院曾於民國108年自每節新台幣260元調整為320元，但當時只是為同工同酬，調整到與國高中相同水準的每分鐘8元，並非真正調高。

全教產指出，以多年物價波動來看，應至少調高到每分鐘10元（每節400元）。目前傳出行政院可能會調高中小學教學支援人員及國高中代課教師的鐘點費，希望不要遺漏中小學的課後輔導及寒暑假學藝活動教師。

全教產指出，如果按照高中職每節課（50分鐘）550元來算，國中每節（45分鐘）理應有495元，但現在各縣市國中課後輔導及寒暑假學藝活動的鐘點費，卻只有360到450元。

全教產認為，近年家長因工作需求和對子女期待，多希望在課後和寒暑假期間多上一些課，呼籲行政院適當調高鐘點費，讓教師授課意願更高，創造更好的教學環境。（編輯：管中維）1110715