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8縣市亮高溫燈號 大台北上看37度

2022/7/16 08:28
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（中央社記者汪淑芬台北16日電）中央氣象局今天上午發布8縣市高溫燈號資訊，大台北地區上看攝氏37度。

氣象局說，西南風沉降影響，東南部地區有發生焚風的機率，中午前後台北市、新北市、宜蘭縣、台東縣地區，花蓮縣縱谷為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率，基隆市地區，桃園市、新竹縣近山區或河谷為黃色燈號，氣溫也可能達36度以上。

氣象局提醒民眾，避免非必要的戶外活動、勞動及運動，注意防曬、多補充水分、慎防熱傷害。因地形影響，背風側小區域可能產生焚風或類似焚風的效應，可架設防風設施或噴水、灌水降溫，防範農損。

氣象局預報，西南風持續影響，迎風面中南部水氣仍多，整天不定時會有短暫陣雨，並可能有局部大雨，其他地區為多雲到晴，午後東北部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，山區易出現局部大雨。

另西南風偏強，台中以北、恆春半島沿海空曠地區及蘭嶼、綠島、馬祖、金門易有8至9級強陣風，民眾到海邊活動應注意安全。（編輯：張芷瑄）1110716

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