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文化大學董事會 前校長徐興慶遞補蘇慧貞遺缺

2022/7/16 15:15
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（中央社記者陳至中台北16日電）中國文化大學董事會近年風波不斷，兼任董事的台大校長管中閔、成大校長蘇慧貞5月請辭。董事會近日選任前校長徐興慶遞補其中一席遺缺，另一席人選則尚未報到教育部。

文化大學董事會於今年初改選，台灣大學現任校長管中閔、成功大學校長蘇慧貞被列入新董事名單，當時教育部還花了一段時間釐清法規和程序，確認文大董事是非營利團體職務，屬於國立大學校長可以兼職的範圍，才同意兩人擔任董事。

不過管中閔、蘇慧貞當上董事沒多久，便各自於5月中旬請辭職務，原因並未對外說明。文大近日完成董事會補選，據熟悉文大人士指出，由前校長徐興慶，以及法律系講座教授劉宗德接下董事職務。

教育部今天稍晚以文字回應媒體，已接獲文大董事會函報，選任徐興慶遞補蘇慧貞的遺缺，並已核復在案。至於管中閔的遺缺，目前教育部尚未收到函報人選。

根據文大網站資訊，徐興慶致力日本研究長達30年以上，去年獲得日本政府頒發「外務大臣表彰」，肯定他促進日本與台灣間的相互理解。

依照「私立學校法」第26條第1項，如果學校董事在任期中請辭出缺，董事會應依規定補選，並將董事請辭與補選情形報到教育部核定；同法第27條第1項也規定，任期中補選的董事，都以補足原任者的任期為限。（編輯：陳政偉）1110716

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