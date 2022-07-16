兩鐵旅遊列車9/9首發 結合16條自行車路線

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台鐵局16日表示，台鐵加鐵馬的兩鐵旅遊列車是鐵道觀光新亮點，兩鐵旅行特別搭配觀光局及公路總局新完成的16條自行車多元騎乘路線，以專用車廂人車同行的方式，載運愛好者及自行車至各地悠遊，首團9月9日啟程。（台鐵提供）中央社記者汪淑芬傳真 111年7月16日

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（中央社記者汪淑芬台北16日電）台鐵打造的兩鐵旅遊列車，已由雄獅旅遊取得經營權，首團預定9月9日出發。台鐵今天說，兩鐵旅遊列車結合16條自行車路線，盼提供國內及迎接疫後國外來台旅客享受自行車之旅。

台鐵發布新聞稿，台鐵加鐵馬的兩鐵旅遊列車是鐵道觀光新亮點，兩鐵旅行特別搭配觀光局及公路總局新完成的16條自行車多元騎乘路線，以專用車廂人車同行的方式，載運愛好者及自行車至各地悠遊。

台鐵局長杜微日前也分赴各地了解兩鐵旅行籌備情形，包括兩鐵專用車廂整備、上下車動線、自行車路線轉乘等規劃，指示專用車廂在9月上線前，要迴送潮州機廠塗裝，內裝整理也要再加強。

台鐵說，台北車站與機場捷運交界長廊上的「台灣自行車騎乘歡迎看板」已啓用，將在疫後迎接國外遊客來台享受自行車之旅。

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台鐵打造的兩鐵旅遊車列車，運用台鐵莒光號自行車車廂進行編組，有5節「人車同行車廂」，每1車廂內有16個座位與15個車架，另附掛1節「客座車廂」有52座位，全部共有132座位。

雄獅旅遊今年取得台鐵「兩鐵旅遊列車」經營權，6月下旬曾公布產品，有3日花東行及7日環島遊，都有3種團型，包括每天平均騎行約45公里的「單車團」、結合大巴接駁的「休閒團」，及想享受追風快感卻擔心體力不足、適合親子旅客的「電輔車團」，首團將於9月9日出發，帶旅客探索全台鄉鎮單車祕境景點。（編輯：陳政偉）1110716