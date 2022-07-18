泰國台灣高教暨華語線上教育展開幕 62校與會

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（中央社記者許秩維台北18日電）2022年泰國台灣高教暨華語線上教育展今天開幕，以VR（虛擬實境）方式辦理，共62所大專及華語文中心參展，參展校數創新高，預估吸引逾萬泰國師生及家長觀展。

教育部發布新聞稿指出，2022年泰國台灣高教暨華語線上教育展由教育部國際及兩岸教育司司長李彥儀、駐泰國代表處副代表薛秀媚、泰國台灣教育中心（屏東科技大學承辦）於今天共同揭幕。

李彥儀表示，感謝泰國台灣教育中心辦理此次線上教育展，並於COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間，持續向泰國學生宣導台灣高教現況，台灣優質高教、民主自由社會與友善人民是泰國學生選擇來台留學的重要因素。

李彥儀提到，在全球疫情影響下，110學年仍有逾2000名泰國學生來台就學，超過一半是來台攻讀學位；教育部重視台泰雙邊教育合作，提供各項獎學金，鼓勵泰國學生來台攻讀學位或研習華語文，碩博士學程也有不少英語授課課程。

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薛秀媚致詞時指出，台灣卓越的高教品質獲得國際認可，泰國學生來台留學好處多多，不僅可接觸台灣多元豐沛的社會文化，也可與台灣學生交流互動，建立國際連結及開闊視野。

教育部表示，2022年泰國台灣高教暨華語線上教育展自7月18日至22日以虛擬實境平台進行，規劃大學校院特色專區，並安排即時問答和泰籍學長姐經驗分享，學生可透過電腦或智慧型手機瀏覽，或於各校專區留言交流，會有專人以英文、泰文回覆，預期教育展累計點閱數可突破3萬人次。（編輯：管中維）1110718