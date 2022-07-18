宜蘭29家動物展演僅1家合法 動團披露非法農場

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（中央社記者楊淑閔、王朝鈺台北18日電）動物權益團體「鳥語獸躍鄉」調查員林婷憶今天表示，宜蘭縣29家動物展演場所僅1家可合法經營，未經許可的動物農場仍在不當展演。農委會說，將行文請縣府執法開罰。

林婷憶接受中央社記者電話訪問時指出，根據她跟地方政府接觸所掌握的資訊顯示，近期約計有29家動物展演場所，但只有6家提出申請中，迄今僅1家業者斑比山丘取得動物展演許可，其餘都沒有許可，卻仍在展演。

她說，其中一家網美景點的農場日前爆出動物受傷、無照展演，但至今人潮不減。另一家去年爆出非法展演動物，包含讓人騎牛、把山羊肚皮朝外抱在懷中名為「羊撒嬌」，以及讓遊客任意抓起麝香豬仔豬、小兔子等。

透過林婷憶聯繫，記者電話訪問到汪小姐，她說，1、2年前曾短暫在宜蘭某個農家樂工作，「因為受不了」、「親眼見到老闆怎麼對待動物」，跟她想像中的農場完全不同，沒幾天就決定辭職不做。

汪小姐舉例，這家農家樂將幼小動物任意拿進拿出，親眼見過小豬、小天竺鼠、小兔子就這樣「死掉1隻」，羊撒嬌就是不當抱羊又刻意訓練羊頭不自然靠在人的肩膀，以及故意讓小豬挨餓，再讓遊客餵食等。

林婷憶說，汪小姐也告知，不當訓練還包含「拖山羊角走」、「打頭」、「打屁股」、「表演完丟放很大力」等，這家業者到今年7月間還在營業。

宜蘭縣動植物防疫所所長卓盟翔向中央社記者表示，縣府為提升展演動物福利及輔導縣內動物展演場域合法化，已於1月12日公告「指定經營動物展演申請人資格為本縣已領有商業登記、畜牧場登記或畜禽飼養登記具展演動物事實之業者」。

縣府並於4月15日邀集相關業者召開「本縣動物展演申請案流程及展演動物法規簡介暨動物保護法規講習」，並配合現場提問與討論後，於6月10日函文通知縣內展演型態業者須於3個月提出申請，否則可依動物保護法第26條，處新台幣5萬元以上、25萬元以下罰鍰。

卓盟翔指出，縣府除輔導外，針對已有展演事實的場域也持續辦理訪視查察，如確實舉證有違反動保法第6條騷擾、虐待或傷害動物行為者，將依法裁罰。

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農委會畜牧處副處長江文全指出，農委會將行文請宜蘭縣府調查並執法，因為依照動物保護法第6-1條規定，未取得動物展演許可，任何人不得進行動物展演，賣、不賣票都不可以，如果查獲未取得許可卻進行動物展演，就已違反動保法規定。

另外，動保團體質疑動物農場像農地工廠，如雨後春筍冒出來，諸多表演也令人質疑非人道。江文全說，「動物展演管理辦法」第7及8條已針對專任動物經理人員、專任或特約的專門技術人員（獸醫師、畜牧技師、水產養殖技師）設定條件，不只對硬體設有標準。（編輯：陳清芳）1110718