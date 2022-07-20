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台灣觀光主題巴士新加坡上路 主打天燈美食美景

2022/7/20 14:37
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（中央社記者侯姿瑩新加坡20日專電）台灣逐步開放邊境，觀光局今天起在新加坡推出台灣觀光主題巴士，共6輛外觀充滿台灣味的公車在街頭移動，包括阿里山火車、天燈及美食等圖像，盼喚起民眾赴台旅遊的記憶。

2022年台灣觀光主題巴士首航儀式今天舉行，現場展示單層、雙層公車各一輛，外觀有台北101、各樣台灣美食、自行車及火車等圖像，還有天燈及台灣觀光大使「喔熊」，滿滿台灣味。

出席剪綵的駐新加坡代表梁國新接受中央社記者訪問時表示，新加坡民眾對台灣熟悉，疫情前台星每年往來旅客約100萬人次，但過去2年受疫情影響，台灣無法開放邊境。

隨著各國逐步放寬邊境管制，許多新加坡民眾很關心什麼時候可以到台灣旅遊。梁國新表示，台灣目前疫情穩定控制、疫苗接種率提高，也已逐步開放外國旅客入境，「希望很快可以看到外國觀光客可以到台灣」。

他說，這次廣告主軸是Hello Taiwan. See you Soon，使用了包括台北101、阿里山火車、天燈及台灣美食等圖像，希望藉以喚起新加坡民眾到台灣旅遊的快樂回憶。

操刀這次廣告設計的設計師劉律賢受訪表示，放天燈是台灣著名的節慶活動，這次公車上的天燈在晚上會亮光，再加上車尾的「喔熊」，台灣味的效果更佳。

過去經常到台灣旅遊的劉律賢說，廣告設計特別放上滷肉飯等新加坡民眾喜愛的台灣小吃。

交通部觀光局駐新加坡辦事處主任鄭智鴻表示，這次共在6輛公車投放廣告12週；明天起會在多美歌地鐵站內投放大幅廣告至少4週。

鄭智鴻指出，這次的公車及地鐵廣告原本規劃2年前就要投放，受到疫情影響，延遲至今登場。疫情前，觀光局每年都會在新加坡投放公車、地鐵廣告，宣傳台灣觀光主題。（編輯：馮昭）1110720

梁國新
台冷凍鳳梨釋迦銷新加坡 地鐵公車廣告打知名度
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