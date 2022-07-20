更多編輯台推薦新聞：
書評／國際政治理論與喪屍 亦莊亦諧讓你邊發笑邊思考
文化

書評／國際政治理論與喪屍 亦莊亦諧讓你邊發笑邊思考

大谷翔平難忘7年前來台：很多死忠球迷 留下很棒回憶
運動

大谷翔平難忘7年前來台：很多死忠球迷 留下很棒回憶

太平山翠峰湖環山步道低於25分貝 獲授證全球首條寧靜步道
生活

太平山翠峰湖環山步道低於25分貝 獲授證全球首條寧靜步道

國旅補助開跑先住先贏 折抵金額、申請方式一次看
生活

國旅補助開跑先住先贏 折抵金額、申請方式一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
受惠中國解除封控 外銷訂單6月與上半年雙創同期新高
首頁 / 生活

疫情帶動實體商家轉型 物流業者：需求不減反增

2022/7/20 15:05（7/20 15:21 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
Lalamove台灣總經理丁彥宇（中）20日表示，COVID-19疫情爆發，帶動實體店家數位轉型浪潮，讓物流需求不減反增，像是台中建國市場在疫情期間開設電商平台、網購生鮮、蛋糕店等業者都開始有即時物流需求。中央社記者余曉涵攝 111年7月20日
Lalamove台灣總經理丁彥宇（中）20日表示，COVID-19疫情爆發，帶動實體店家數位轉型浪潮，讓物流需求不減反增，像是台中建國市場在疫情期間開設電商平台、網購生鮮、蛋糕店等業者都開始有即時物流需求。中央社記者余曉涵攝 111年7月20日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者余曉涵台北20日電）物流快遞業者今天表示，COVID-19疫情下，也帶動實體商家轉型數位化，因此讓物流也不減反增，業者以他們自身為例指出，今年上半年的訂單就較去年成長7成。

物流業者Lalamove今天舉辦媒體記者會，會中Lalamove台灣總經理丁彥宇說，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情之後，也帶動實體店家的數位轉型浪潮，讓物流需求不減反增，像是台中市建國市場在疫情中開設電商平台、網購生鮮愛上新鮮、蛋糕店等業者都開始有即時物流需求。

丁彥宇表示，受惠於疫情，Lalamove今年上半年的訂單數量較去年成長7成，以機車快遞寄送的數量來看，可以蓋至少1000棟的台北101大樓。

丁彥宇指出，即時快遞的需求也逐年增加，不少中小企業業者都開始採用傳統物流跟即時快遞來相互搭配，根據他們調查與企業自行建立車隊運送，採用物流業者搭配的方式可讓企業省下4成費用，也能補足傳統物流的時效性缺口。

隨著疫情降溫，丁彥宇坦言原本認為物流需求可能會下降，但目前觀察並沒有這項趨勢，顯示使用者已經習慣這樣的消費模式，樂觀看好下半年的訂單也可以較去年成長7成以上。

目前Lalamove的企業會員跟個人會員比例約為5:5，丁彥宇說，因此推出獎勵計劃，讓用戶完成訂單後可賺取點數，並可用來兌換咖啡等獎勵，希望可以鼓勵更多人使用。（編輯：陳政偉）1110720

丁彥宇
疫情衝擊募款滑落 創世義賣葡萄快遞平台助宅配
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族