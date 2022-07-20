疫情帶動實體商家轉型 物流業者：需求不減反增

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

Lalamove台灣總經理丁彥宇（中）20日表示，COVID-19疫情爆發，帶動實體店家數位轉型浪潮，讓物流需求不減反增，像是台中建國市場在疫情期間開設電商平台、網購生鮮、蛋糕店等業者都開始有即時物流需求。中央社記者余曉涵攝 111年7月20日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者余曉涵台北20日電）物流快遞業者今天表示，COVID-19疫情下，也帶動實體商家轉型數位化，因此讓物流也不減反增，業者以他們自身為例指出，今年上半年的訂單就較去年成長7成。

物流業者Lalamove今天舉辦媒體記者會，會中Lalamove台灣總經理丁彥宇說，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情之後，也帶動實體店家的數位轉型浪潮，讓物流需求不減反增，像是台中市建國市場在疫情中開設電商平台、網購生鮮愛上新鮮、蛋糕店等業者都開始有即時物流需求。

丁彥宇表示，受惠於疫情，Lalamove今年上半年的訂單數量較去年成長7成，以機車快遞寄送的數量來看，可以蓋至少1000棟的台北101大樓。

丁彥宇指出，即時快遞的需求也逐年增加，不少中小企業業者都開始採用傳統物流跟即時快遞來相互搭配，根據他們調查與企業自行建立車隊運送，採用物流業者搭配的方式可讓企業省下4成費用，也能補足傳統物流的時效性缺口。

隨著疫情降溫，丁彥宇坦言原本認為物流需求可能會下降，但目前觀察並沒有這項趨勢，顯示使用者已經習慣這樣的消費模式，樂觀看好下半年的訂單也可以較去年成長7成以上。

目前Lalamove的企業會員跟個人會員比例約為5:5，丁彥宇說，因此推出獎勵計劃，讓用戶完成訂單後可賺取點數，並可用來兌換咖啡等獎勵，希望可以鼓勵更多人使用。（編輯：陳政偉）1110720