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調查：8成扶助家庭女性扛重責 多數月收低於2.5萬

2022/7/20 15:24（7/20 15:36 更新）
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家扶基金會20日召開記者會公布「弱勢家庭照顧能力與需求調查」，發現女性貧窮現象也伴隨著弱勢兒少生活照顧需求，家扶基金會執行長周大堯（中）呼籲民眾支持家扶「無窮世代」計畫，幫助弱勢孩童脫離貧窮、邁向自立。中央社記者吳欣紜攝 111年7月20日
家扶基金會20日召開記者會公布「弱勢家庭照顧能力與需求調查」，發現女性貧窮現象也伴隨著弱勢兒少生活照顧需求，家扶基金會執行長周大堯（中）呼籲民眾支持家扶「無窮世代」計畫，幫助弱勢孩童脫離貧窮、邁向自立。中央社記者吳欣紜攝 111年7月20日
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（中央社記者吳欣紜台北20日電）布農族媽媽美春面對丈夫罹癌、兒子手術等困境，每天除工作維持生活還要照顧家庭，家扶調查，扶助家庭中有8成主要照顧者為女性，更有逾7成月收入不到2.5萬，生活艱困。

根據聯合國永續發展目標報告，全球女性的貧窮人口高於男性，且逐年高於整體貧窮線，家扶基金會今天也召開記者會公布「弱勢家庭照顧能力與需求調查」，發現女性貧窮現象也伴隨著弱勢兒少生活照顧需求，並邀請藝人賈靜雯擔任無窮世代代言人，與導演王小棣合作拍攝公益微電影。

家扶基金會在去年7月14日至8月30日期間進行「弱勢家庭照顧能力與需求調查」，一共收集有效問券1943份；根據調查顯示，家扶扶助的家庭中有8成主要照顧者為女性，更有超過7成每月收入未滿新台幣2萬5000元，且當工作不穩定時，有5成以上的孩子在學習與托育照顧費上會受到影響。

然而身為家中唯一的照顧者，有63.3%在照顧時會覺得心力交瘁，調查也顯示，當家庭有疾病議題時，有67.1%會導致經濟中斷或減少，面對龐大的照顧花費也有80.5%照顧者會感到沉重負擔。

美春媽媽與丈夫育有4名子女，並以務農零工為主要收入，但丈夫因家族性疾病因素罹患大腸癌已經多年，有就醫花費及照顧所需，而二兒子也剛進行腸胃手術，家裡面對了許多疾病挑戰，美春媽媽也成了家中的主要照顧者。

不過，美春媽媽為累積資產圓夢，便參與家扶的「脫貧方案」學習財務管理和農產品加工，也動員全家開源節流與儲蓄，並設定目標努力，美春媽媽的毅力漸漸成為家中穩定的力量。

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家扶基金會執行長周大堯指出，家扶扶助家庭中，女性為主要照顧者占多數、承受相當多的壓力，尤其這兩年疫情COVID-19（2019冠狀病毒疾病）影響，許多人是非典型就業者，容易因疫情影響無法上工，使得養家立刻遭遇困難，家扶數據也顯示，這兩年疫情間發出的急難救助金也比過往超過5倍至8倍多。

周大堯表示，家扶推動「無窮世代」已邁入第10年，透過教育提升、穩定生活、能力建構與急難救助等服務方案，給予弱勢孩子和家庭所需的教育與生活資源，盼幫助他們累積脫貧能力、逐步邁向自立，今年募款目標為7000萬元，希望民眾一同成為弱勢兒少與家庭改變的力量。（編輯：陳政偉）1110720

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