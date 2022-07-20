酷暑室內外溫差大 醫師提醒慎防誘發心肌梗塞

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炎炎夏日民眾習慣開冷氣，室內外溫差大，台中市澄清醫院中港院區心臟內科醫師孫德光20日別提醒，有心血管疾病的高危險群恐因頻繁出入室內外劇烈溫差環境，有誘發心肌梗塞風險。（醫院提供）中央社記者郝雪卿傳真 111年7月20日

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（中央社記者郝雪卿台中20日電）近日天氣炎熱，室內外溫差大，台中市澄清醫院中港院區心臟內科醫師孫德光今天提醒，對於有心血管疾病的高危險群，可能因頻繁出入室內外劇烈溫差環境，有誘發心肌梗塞風險。

孫德光在新聞稿中表示，近日高溫，連續飆破攝氏36度，一名26歲男性送貨司機，每天都需要上下車運送貨品，日前送貨途中突然出現胸部悶痛、冒冷汗且呼吸上氣不接下氣等症狀，於是直接開車前來掛急診，經診斷為急性心肌梗塞。

孫德光指出，由於患者的右冠狀動脈因血栓形成導致完全堵塞，立刻進行緊急心導管手術；經進行血栓抽吸術、氣球擴張術及支架置入術後，打通完全堵塞的右冠狀動脈，於90分鐘內重獲血液順暢循環，幸運撿回一命。

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雖然患者只有26歲，孫德光說，但檢查發現心血管老化嚴重程度，宛如70、80多歲老人家的血管品質，研判動脈硬化猝發心肌梗塞的致命風險，可達9成之高；加上患者身高158公分，體重竟高達90公斤，又有吸菸與熬夜習慣，飲食偏愛甜食，且未加節制，是典型三高族群，更是好發心肌梗塞的高風險者。

孫德光認為，溫差過大是誘發心肌梗塞的關鍵因素之一，車內氣溫突降，導致血管收縮、血壓上升，恐長期造成心臟負荷加重，而這名男子身為三高族群，送貨工作又須頻繁進出車內外，冷氣低溫與車外炎熱天氣落差，使身體如此反覆承受劇烈溫差的加乘作用，更易引發心肌梗塞風險。（編輯：陳仁華）1110720