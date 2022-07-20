芒果減產促銷不可少 南市推7道五星級創意料理

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台南今年芒果產量銳減，市府和飯店業者仍攜手合作行銷，20日推出芒果青佛手瓜鮭魚沙拉等7道創意芒果料理，並分享食譜，鼓勵大家在家動手料理，享受五星級美味。（台南市政府提供）中央社記者張榮祥台南傳真 111年7月20日

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（中央社記者張榮祥台南20日電）今年台南芒果產量僅及往年3、4成，但促銷活動不可少。南市府和知名飯店業者合作，推出海膽蛤蠣芒果冷麵等7道料理，邀請民眾把握芒果產期，在家動手料理，享受五星級美味。

台南晶英酒店今天推出的系列季節限定台南芒果入菜創新料理，包括芒果青佛手瓜鮭魚沙拉、芒果鮮蝦小米甜甜圈、薄荷馬告墨魚芒果冷湯、海膽蛤蠣芒果冷麵、碳烤羊排佐阿根廷芒果醬、芒果塔，以及芒果馬卡龍等7道料理，堪稱色香味俱全。

出席活動的台南市副市長戴謙表示，台南芒果是全國第一大產區，感謝業者配合芒果節活動，推出這場芒果創新料理發表會，7道芒果創意料理與食譜，精緻、美味，鼓勵大家在家可以一起動手料理，享受五星級美味。

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今年芒果產量較往年少，但南市府行銷不停歇，6月底祭出6條農遊體驗輕旅行程，結合市集活動、內容豐富。一系列芒果節活動將於23日來到最終場，地點在玉井區公所旁圓環周邊，提醒民眾把握今年最後一場芒果節活動。

依農業局數據，台南芒果生產面積占全台50%，為全國最大產區，產區包括楠西、南化、玉井、大內、官田及左鎮。今年產量受4月低溫及降雨影響著果不佳，預估僅及往年3、4成。目前採收7成，每公斤價格新台幣49到105元。（編輯：孫承武）1110720