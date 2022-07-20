未在電費凍漲行列 補教業盼調整

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（中央社記者趙麗妍台中20日電）電費自7月1日調漲，補教業未被列入凍漲行列，因此向立委黃國書陳情，邀請經濟部及台電等協調，希望經濟部轉陳電價審議委員會，作為9月電價審議的參考依據。

中華民國補習班履約保證協會理事長謝智芳今天透過文字稿表示，按照目前電費計算標準，每個月在1000度以內的用戶不會受到影響，但中華民國補習教育協會對400多家會員調查統計，每月用電度數在1000度以內的只佔25%；1000度到3000度之間的佔58%；更有17%的補習班每個月在3000度以上。

他說，全國有1萬8000家補習班，這些補習班平均夏季用電的度數，至少每2個月在6000度以上，也就是每個月在3000度以上，如果調漲9%，那每個月必須要增加新台幣2000元的電費，在艱辛的環境下也是一筆負擔。

謝智芳、中華民國補習教育協會理事長賴義方、台北市補教暨課照教育協會理事長楊少明、新北市補習教育事業協會理事長陳臣偉、桃園市關懷教育暨補教品保協會理事長張永裕聯合向無黨籍立委黃國書陳情。

賴義方表示，不反對電價調漲，面對這麼多疫情影響的行業，唯補教業沒有凍漲，實在無法接受。

經濟部允諾，9月後會再調整凍漲行業；電力公司則表示，會對全台1萬8000家補習班和課照班再度宣導時間電價的理念，希望能夠降低補習班的電費負擔。（編輯：謝雅竹）1110720