美國防制人口販運評比台灣列第一級 民團促仍須努力

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（中央社記者范正祥台北21日電）美國國務院公布2022年度全球防制人口販運評比，台灣連續第13年被評為最高的第一級。多個公民團體今天提醒不可自滿，呼籲政府相關單位仍須努力，落實報告各項優先建議是應有態度與作為。

美國國務院19日公布2022年度人口販運報告，檢視全球188國家與地區防制人口販運所做出的努力。台灣持續認真努力面對打擊人口販運問題，被評為最高的第一級，與加拿大、立陶宛、澳洲、美、法、英、新加坡等30國同列第一級。

另外，報告也對台灣提出建議，包括呼籲台灣加強對遠洋漁船的檢查，起訴涉嫌強迫勞動的台資、懸掛台灣旗幟的漁船與台資外籍漁船的高階船員與船東，擴大港口人員職權並加強培訓。同時也建議台灣應繼續擴大對弱勢群體的人口販運調查，包括大學招收外國學生在內；立法解決家庭看護與家政工的基本勞動保護等。

台灣人權促進會、外籍漁工人權保障聯盟、宜蘭縣漁工職業工會、桃園市群眾服務協會、新事社會服務中心、外籍漁工人權組織、全球勞工正義—國際勞工權利論壇、英國憫研顧問、台灣國際勞工協會、綠色和平台北辦公室、基隆市漁工職業工會、民進黨立委洪申翰國會辦公室，今天於立法院中興大樓共同召開記者會，促請政府相關單位落實美國人口販運報告各項優先建議，研擬解決問題方案。

宜蘭縣漁工職業工會秘書長李麗華等人認為，台灣在全球防制人口販運評比續列為第一級，這只是符合最低標準的及格意義，不可自滿於第一級國家的空洞喜悅。

談及政府仍須努力，以杜絕發生一些人權侵害案件與強迫勞動情形，包括有些「去年的問題今年沒改」，台灣人權促進會秘書長施逸翔舉例，不管是2022年度人口販運報告或去年度的報告，都有提到「私立大學招募的外籍學生」血汗勞動議題，也就是加害者將外籍學生引入與科系毫不相關的工廠進行血汗勞動，必須杜絕。

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新事社會服務中心漁工組專員李正新表示，海洋捕撈業特殊工作生態，工作環境及時間與陸地上的工作不同，促請政府落實查察保護外籍漁工應有權益和對待。

記者會上，公民團體共同呼籲，在美國國務院日前公布2022年度全球防制人口販運評比結果，台灣連續第13年被評為最高的第一級之後，台灣的政府相關單位仍須努力，採取美國優先建議的改進措施，或諮詢台灣與國際公民社會的意見，共同研擬具體、可行、有效的改進措施，希望一些強迫勞動與人口販運的案件與議題，可以被改善與消失於台灣社會，不再被寫進明年度人口販運報告。（編輯：蘇志宗）1110721