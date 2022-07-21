台鐵宜蘭站前原員工宿舍 化身商場活絡在地經濟

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（中央社記者余曉涵台北21日電）台鐵局今天說，為了活絡在地經濟，將位於宜蘭站前原本是台鐵局員工宿舍群的土地，打造為3000坪的購物商場，包含國內外知名餐飲、生活品牌進駐。

台鐵局今天發布新聞稿表示，台鐵宜蘭站前和睦段61、62地號土地（約2417坪）原為台鐵局員工宿舍群，經拆除後早期納為「蘭城之星」計畫開發範圍，後因「蘭城之星」計畫取消，交由台鐵局資產開發中心花蓮營業所於108年底辦理招商活化。

台鐵局說，這塊土地鄰近幾米公園和丟丟噹森林廣場，前後臨宜興路一段及和睦路格局方正，將觀光旅遊熱點結合為一區，是極佳的商業選擇地點，在花蓮營業所積極招商下，109年3月由在地優良企業金卯事業有限公司所提企劃書獲得遴選委員青睞，要打造3000坪的爾本購物廣場。

台鐵局指出，歷經約2年多設計與施工期，爾本購物廣場在今年2月取得使用執照，7月13日先行試辦營運，正式開幕活動後續將再擇期辦理。

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台鐵局說，「宜蘭站前-爾本購物廣場」經營團隊在經過多番評估後，最終以其專業選擇為宜蘭打造以「食尚潮流、生活選物」為主的社區形商場，不但滿足在地民眾生活的需求，同時也兼顧觀光旅遊的人潮，打造出別具特色的溪北「爾本生活圈」。

廣場店家主要以國內外知名的餐飲、生活品牌為主，台鐵局指出，各品牌在試營運期間紛紛推出各項超值優惠，加上鄰近周邊停車空間有近450個車位，提供了民眾一個便利又舒適的購物環境。（編輯：陳政偉）1110721