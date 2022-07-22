北市大校長出爐 邱英浩最快8/1上任

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（中央社記者陳怡璇台北22日電）台北市立大學公告，通過城市發展學系教授邱英浩為校長當選人，北市大校長遴委會發言人曾國維表示，接下來要報請市府聘任，邱英浩最快8月1日可上任。

台北市立大學校長遴選委員會公告，今天依照台北市立大學校長遴選委員會組織及運作要點及遴選作業細則，進行校長遴選，通過城市發展學系教授邱英浩為校長當選人，後續將由校方報請市府聘任。

北市大校長遴委會發言人曾國維表示，遴選過程順利，第一輪就有結果，接下來就是報給教育局、市府跑聘任流程等，最快8月1日邱英浩就可上任。

曾國維指出，北市大有些系主任、院長等職位也剛改選完，也是要等校長任命，若8月1日邱英浩來不及上任，整個流程也會再往後延一些。

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邱英浩為北市大城市發展學系教授，並曾代理北市大校長，後因參與校長遴選，6月辭去代理校長職務，改由學術副校長鄭玉卿擔任代理校長。

台北市立教育大學、體育學院102年合併為台北市立大學後，由前校長戴遐齡連任兩屆至110年屆滿不得再選，不過因北市大對「台北市立大學校長遴選委員會組織及運作辦法」有異議，遲不啟動新任校長遴選機制，與教育局雙雙遭監察院糾正。（編輯：張銘坤）1110722