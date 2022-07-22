養殖漁業攜手全聯行銷石斑 產地直送龍虎斑享優惠

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（中央社記者楊淑閔台北22日電）中國暫停輸入台灣石斑魚，漁業署今天表示，已輔導財團法人養殖漁業發展基金會與全聯福利中心攜手推出「龍騰虎躍 鱠樂涼夏」檔期，即日起至8月18日止，買龍虎斑系列商品享優惠。

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漁業署說明，為加強內銷，石斑魚產品已開發出方便消費者買回家直接料理的品項，這次通路協助推出的行銷檔期，系列產品在全台全聯門市上架，消費者只要購買產地直送「龍虎斑輪切、龍虎斑切片、龍虎斑、龍虎斑魚頭切塊」等系列商品任2件，享結帳金額現折20元，但不含預購商品。

漁業署補充，國內石斑魚養殖面積約1500公頃，年產值逾新台幣40億元，為重要養殖魚種之一，這次國內促銷主推的龍虎斑，由「龍膽石斑公魚」與「老虎斑母魚」人工育種而成，魚皮保有龍膽石斑的豐厚膠質，魚肉則保有老虎斑的細緻口感，魚刺少，長者、學齡兒童皆可安心食用。（編輯：陳政偉）1110722