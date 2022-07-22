調查：逾6成台灣客 下半年仍心繫國旅

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（中央社記者汪淑芬台北22日電）國際知名旅遊訂房平台Booking.com今天發布「疫後國旅趨勢調查」結果，超過6成受訪台灣旅客表示，即使下半年能夠出國，依然會安排國內旅行。

根據這調查，近期許多台灣旅客對於能夠再次出國蠢蠢欲動，但在邊境尚未完全開放等諸多不確定因素下，國內旅行依然是台灣旅客的心之所向，62%台灣受訪者表示，即使下半年能夠出國，依然會安排國內旅行。

在國旅類型上，台灣旅客偏好親近大自然及山林，也相當重視在地深度體驗，52%認為2到3天的行程最好，另有25%的受訪旅客偏好4到5天的旅行，其中飯店類型的住宿依然是民眾首選，民宿緊追在後。

有關偏好的國旅類型，前3名分別為自然及山林、在地體驗、奢華之旅。大自然中的旅行成為台灣旅客最愛的國旅類型，顯示台灣旅客對於自然環境的喜愛。

另外，台灣旅客也希望在國旅中能夠真正參與道地行程，深度認識地方文化。奢華之旅，更成為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫後國旅的熱門類型，顯示台灣旅客嚮往精緻假期，用極致放鬆的行程及旅宿好好犒賞自己。

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Booking.com台灣區域經理詹雅伃表示，COVID-19疫情帶來的影響將持續改變民眾旅行方式及決策。2022年的旅行雖將與過往大不相同，但令人欣慰的是，台灣旅客依然對未來的旅程保持樂觀，從調查結果來看，旅行仍然是台灣旅客生活中不可或缺的一部分。

Booking.com這項調查透過線上進行，收集新加坡、澳洲、中國、香港、印度、日本、韓國、紐西蘭、台灣、泰國、越南等地共1萬1000名人士的意見。（編輯：戴光育）1110722