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旅遊業公布2025年9大旅遊趨勢 AI打造旅程超夯

2024/12/19 15:32
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（中央社記者余曉涵台北19日電）旅遊業者今天公布明年9大旅遊趨勢，包含夜間旅遊星熱潮、長壽養生之旅、利用AI打造個性化專屬旅程等，尤其台灣旅客對AI的接受度是全球第3。

旅遊業者Booking.com今天舉辦記者會公布2025年9大旅遊趨勢，Booking.com 台灣及香港區域經理詹雅伃指出，2025年旅行將成為旅客自我成長的催化劑，不僅改變個人，更可能影響周遭的人事物。

詹雅伃表示，明年的9大旅遊趨勢，包含夜間旅遊星熱潮、長壽養生之旅、利用AI打造個性化專屬旅程、父母銀行開啟「SKI」旅遊新時代、男性專屬旅行療癒崛起、不受年齡限制的樂齡冒險、高敏感旅人的細膩舒心旅行、復古旅行推升二手潮流以及從機場開始的旅程。

詹雅伃指出，其中有超過8成的台灣旅客將運用科技做出明智選擇，追求真實體驗並為當地帶來正面影響，超過6成的台灣旅人對於使用 AI來策畫行程展現高度興趣，高於全球25%，全球排名第3。

Booking.com表示，有近8成的台灣旅客會善用科技來探索人潮較少的冷門景點，而近半數的旅人在造訪較為冷門的目的地時，會選擇不在社交媒體上標註位置，以避免吸引大量人潮前來打卡。

Booking.com指出，不過有49%的 Z 世代（出生於 1990 至 2010 年）和 45% 的千禧世代（出生於 1980 至 1990 年）旅人表示，如果無法在社群標記旅遊目的地，會重新考慮是否前往該目的地。

另外，Booking.com指出，SKI（花掉孩子的遺產Spending Kids' Inheritance）旅遊模式在亞洲引爆熱潮，相較資產的傳承，長輩會優先考慮一起享受生活，投資家庭同遊體驗，台灣旅人對於「花錢買回憶」的渴望居全球第2。（編輯：李亨山）1131219

#AI
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#台灣
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