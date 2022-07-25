農金局：近2年疫情期間 專案農貸持續成長

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農委會農業金融局25日舉行記者會公布，311家農漁會信用部近5年的存款總餘額成長17%、放款總餘額成長2成，民國109年、110年疫情期間，專案農貸比108年成長49%、37%。中央社記者楊淑閔攝 111年7月25日

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（中央社記者楊淑閔台北25日電）農金局副局長施妮婷今天表示，311家農漁會信用部近5年的存款總餘額成長17%、放款總餘額成長2成，民國109年、110年疫情期間，專案農貸比108年成長49%、37%，持續蛻變成長。

農委會農業金融局今天召開「農漁會信用部經營績效及專案農貸推動成果」記者會。

施妮婷指出，311家農漁會信用部近5年營運狀況，截至110年底對比106年底，存款總餘額新台幣2兆1433億元，成長17%；放款總餘額1兆2763億元，成長20%，營運規模持續擴大；且逾放比率0.32%，減少0.13個百分點，資產品質日漸提升；備抵呆帳覆蓋率1003%，增加324個百分點，風險承擔能力逐年增強。

施妮婷表示，為執行各項重大農業政策及支應農漁民營農資金，持續推動專案農貸，編列利息差額補貼，從62年推動到111年6月底，約130萬戶農漁業者受益，累計貸放7345億元。

其中110年度貸放414億元，受益農漁業者5萬6432戶，而109年及110年COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間的年度貸放金額，也分別較108年成長49%及37%，成效顯著。

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因應疫情期間農漁業者面臨考驗，施妮婷說，109年起提供紓困貸款，110年延續辦理，提供增額度、緩還本及免利息等優惠措施，110年新貸、舊貸及展延案件核准約21.6萬戶，金額達1297億元。

其中舊貸案件約18萬戶免申請，有效降低群聚感染風險。新貸案件，依貸款別區分，以「農家綜合貸款」3萬1757戶、占比92%最高，發揮協助農漁業者度過困境功能。（編輯：張雅淨）1110725