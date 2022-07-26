淨水場設備檢驗 高雄8/3停水逾14萬戶受影響

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（中央社記者洪學廣高雄26日電）台水辦理鳳山淨水場高低壓設備檢驗，今天宣布高雄前鎮、旗津、小港、苓雅、鼓山、鹽埕、前金、新興等區8月3日上午8時30分起停水逾10小時，加上水壓降低地區逾14萬戶受影響。

台灣自來水公司新聞稿指出，公司依據「用電場所及專任電氣技術人員管理規則」第10條規定，辦理停電檢驗「111年度鳳山淨水場高低壓設備檢驗」，配合停電一併辦理「鳳山淨水場加氯設備檢修」「旗津區第二條過港送水管工程」，因此訂於8月3日上午8時30分起執行停水作業。

台水公司指出，停水地區因復水時間不同分2個區域，其中自8月3日上午8時30分停水至晚間6時30分地區有小港區港口里、港明里、港后里、港墘里、港南里、港興里、港正里、小港里、順苓里、正苓里、大苓里、三苓里、二苓里、龍鳳里、鳳鳴里、鳳林里、鳳森里、鳳源里；苓雅區意誠里、城北里、城東里、城西里、苓東里、苓中里、苓雅里、苓昇里、田西里、鼓中里、人和里。

另還有鼓山區哨船頭里、壽山里、惠安里、新民里、延平里、維生里、麗興里、峰南里、建國里、忠正里、龍井里、正德里、樹德里、鼓岩里、河邊里、光化里、興宗里、寶樹里、綠川里、山下里、登山里、桃源里以及鹽埕區全區。

停水時間12小時部分（上午8時30分自晚間8時30分），則有大發、林園、臨海工業區及和發產業園區大發基地約1151戶；另還有前鎮區鎮北里、振興里、建隆里、忠純里、興邦里、鎮中里、前鎮里、鎮榮里、鎮昌里、鎮海里、平等里、鎮陽里、鎮東里、明孝里、草衙里、明義里、平昌里、信德里、興仁里、興化里、信義里、明道里、明禮里、仁愛里、德昌里、明正里、前鎮科技產業園區、臨廣科技產業園區、旗津區全區，總計停水戶數約9萬7496戶。

台水公司也提到，水壓降低地區則有前金區全區約1萬8777戶、新興區全區約3萬1697戶，共約5萬474戶，將自8月3日上午8時30分降壓至晚間6時30分。

台水也呼籲，請用戶提早於停水前6小時完成儲水，以避免集中於開始停水前大量儲水，造成管線末端用戶無水可用。（編輯：方沛清）1110726