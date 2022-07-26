勞動部合作頂大開班培訓青年 解半導體人才荒

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勞動部產業新尖兵計畫與頂大合作開班，國立陽明交通大學2021年首度加入培訓半導體人才，至今已培訓逾350人，其中有7、8成順利進入相關產業工作。中央社記者吳欣紜攝 111年7月26日

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（中央社記者吳欣紜台北26日電）新興科技、半導體成產業新趨勢，勞動部產業新尖兵計畫與頂大合作開班，國立陽明交大去年首度加入培訓半導體人才，有青年結訓後順利錄取製程工程師，成功跨領域就業。

勞動部今天舉行例行業務報告，勞動部勞動力發展署訓練發展組組長沈文麗會中指出，為了協助青年獲得新興科技相關技能，勞動部訂有產業新尖兵計畫能協助青年躍身重點產業生力軍。

隨著產業數位化腳步加快，未來職場將逐步由資訊科技、電子商務、人工智慧（AI）等新興科技主導，勞動部產業新尖兵計畫除了與工業局智慧電子學院養成班、工研院等合作外，也跟頂大合作開班，包含陽明交大、清華大學、台科大等。

陽明交大副校長陳永富指出，企業需要半導體跟AI人才，缺口高達2、3萬人，這並非創設半導體學院就可以彌足缺口，因此希望能培訓更多人才。

陳永富說，陽明交大去年首度開班，至今已培訓逾350人，其中有高達9成學員順利結訓，也有7、8成進入相關產業工作，另有1成多會繼續升學，

此外，陳永富也提到，過去人才培訓女性人數少，但透過產業新尖兵計畫開班培訓後，也有高達4成是女性，顯見這個計畫不僅可以促進人才流通外，也可以讓更多女性參與高科技產業。

今年25歲的青年吳忠益畢業於植物醫學領域，後來短暫踏入生物科技的動物實驗領域工作，有感於相關科系畢業的薪資成長幅度不高，且自己愛挑戰，後來報名了陽明交大的培訓班，在密集培訓中學習到電子、電路、半導體製程學科與模擬工具應用等各領域知識及技能。

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吳忠益不但成為首批非相關背景結訓的學員，更在培訓期間參與由陽明交大舉辦的力積電企業說明會，順利錄取製程工程師職務，參訓前後薪資成長幅度約1萬3000元，為國內半導體產業挹注新血。

陳永富表示，根據統計，過去全國碩士跟學士都會有7000多人是電機資訊相關領域畢業，但現在只有5000多人，這也是為什麼需要跨域培養來補足人才缺口，這個計畫不僅可以讓年輕人有第二專長，擁有不同專長的年輕人進入企業後，也可以刺激企業激發新的想法，這都是有益的。（編輯：陳清芳）1110726