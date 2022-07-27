台鐵桃園站冷氣故障 即日起開工修復

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民眾黨桃園市長參選人賴香伶（右）27日視察台鐵桃園火車站空調故障問題，聽取台鐵人員解說。（賴香伶團隊提供）中央社記者葉臻傳真 111年7月27日

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（中央社記者葉臻桃園27日電）民眾黨桃園市長參選人賴香伶今天視察台鐵桃園火車站空調故障問題。台鐵表示，修復工期僅能縮減到150天，原訂8月1日開工，已提前至今天開始，未來會加強預防性保養等項目。

賴香伶上午至台鐵桃園站會勘冷氣問題，接受媒體聯訪時表示，她是在7月14日首次會勘桃園火車站，當時要求縮短冷氣修復工期、加強替代的水冷扇、改善屋頂通風，至今已經過了約2週，因此來了解台鐵這段期間的實質改善。

桃園站代理站長黃智郁表示，改善工程期程問題與廠商討論後，廠商同意縮短到150天，但由於冰水主機是客製化訂做，製作完成到交貨需要90天，因此工期只能縮短至150天、無法再減。

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黃智郁說，廠商已提早進場施工，水冷扇部分，已再調來1部，短期還會加裝兩部大型水冷扇，屋頂排風扇部分則還要評估電源，可以負荷才會再做。

台鐵局長杜微上午也應立法院交通委員會到桃園站會勘時表示，會努力盡量縮短工期，工程今天已經開工，短期改善的水冷扇、吊扇和氣簾裝設也會盡快去做，台鐵運務部門有設施保養的機制，未來會在預防性保養、整檢、督導考核作加強。（編輯：謝雅竹）1110727