中山大學成立醫學院 余明隆出任首任院長

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（中央社記者蔡孟妤高雄28日電）國立中山大學18日獲教育部通過成立醫學院，首任院長由生物醫學研究所合聘教授、高雄醫學大學醫學系講座教授兼醫學院肝炎研究中心主任余明隆出任。

中山大學今天發布新聞稿表示，余明隆投入醫界逾30年，除擔任中山大學醫學院首任院長，也將兼任中山大學副校長。

余明隆說，中山大學醫學院未來有高雄榮總、高雄長庚、奇美3家醫學中心作為教學醫院，並將與衛生福利部旗山醫院、衛福部澎湖醫院、花東高屏澎等不同偏鄉醫療院所服務合作，這是一個嶄新跨域融合的契機。

余明隆說，中山大學後醫系將以培育關懷社會且具「博學、審問、慎思、明辨、篤行」素養跨領域公費醫學生為目標，期許具備人文關懷、優質醫術的未來醫師。

此外，透過社會關懷、垂直整合，遠距科技和醫療管理，讓後醫系畢業生連結母校資源與教學醫院，將所學和服務相結合，讓偏鄉也能享有醫學中心的服務。

中山大學後醫系致力使「醫療無偏鄉」，余明隆強調，到偏鄉義診雖然辛苦，但早在醫學生時代就愛上偏鄉的純樸可愛，也一直思考如何協助偏鄉民眾。如今有機會到中山大學培育後醫系公費生，這是「一個使命的延伸」。

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58歲的余明隆是高雄子弟，高雄醫學大學醫學研究所博士，2014年起即為中山大學生物醫學研究所合聘教授，曾任高雄醫學大學附設中和紀念醫院副院長、高雄市立大同醫院院長、高雄醫學大學副校長等職。

中山大學指出，余明隆專長為B型與C型肝炎、肝癌、消化學、生子生物學、轉譯醫學等，首創C型肝炎個人化精準治療，獲獎無數，是台灣肝膽權威。（編輯：張芷瑄）1110728