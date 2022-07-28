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力推石斑魚料理 東元餐飲集團挺在地食材

2022/7/28 13:57
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（中央社記者江明晏台北2022年7月28日電）中國暫停輸入台灣石斑魚，國內餐飲業挺在地食材，在東元集團會長黃茂雄支持下，旗下4大品牌餐廳研發推出各式石斑魚料理，以實際行動支持在地漁產。

因應中國暫停輸入台灣石斑魚，政府強化內外銷及加工，黃茂雄6月下旬出席記者會時曾表示，旗下多個餐飲品牌增加採購石斑魚，希望幫忙台灣石斑魚赴日銷售。

東元餐飲集團今天發布新聞稿表示，長期支持在地農、漁產，堅持使用新鮮食材推出當季限定商品，今年集團旗下安心食品（MOS摩斯漢堡）、樂雅樂餐廳、餡老滿及美樂食餐飲4大品牌研發推出各式石斑魚特色料理，以實際行動支持漁產，挺在地優質食材。

摩斯漢堡在2020年及2021年研發推出龍虎石斑珍珠堡、蒲燒石斑珍珠堡後，今年8月1日將推出全新柚香黑醋龍虎石斑珍珠堡，全台100間門市限量販售。

樂雅樂日式餐廳則限時推出龍虎石斑干貝紙鍋套餐、餡老滿則推出中式菜餚酸菜石斑與麒麟石斑；美樂食餐飲也針對現代年輕人的飲食喜好，推出酥炸龍虎石斑魚。（編輯：張良知）1110728

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