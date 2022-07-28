2022亞洲生技展 水試所大秀波紋龍蝦苗育成衝7成

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2022亞洲生技大展28日起在台北盛大開展，農委會農業科技館展示水試所最新研發成果，成功突破龍蝦養殖2大技術，讓波紋龍蝦的海撈玻璃蝦苗順利長至6公分大的育成率增至7成。（民眾提供）中央社記者楊淑閔傳真 111年7月28日

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（中央社記者楊淑閔台北28日電）2022亞洲生技大展今天在台北南港展覽館2館開展，農委會農業科技館除秀出鳳梨釋迦的催熟及全果冷凍技術，還有水試所讓波紋龍蝦的海撈玻璃蝦苗長到6公分大，成功率增至7成的成果。

農委會今天舉辦「2022亞洲生技大展－農業科技館」啟動儀式，農業科技館的主題為「前瞻創新．永續淨零．安全安心」，分成「創新農業效率生產」、「淨零農業永續共榮」、「安全農業環境友善」及「產業化專區」4大主題專區。

現場展出有助拓銷鳳梨釋迦的催熟及全果冷凍技術等35項成果，其中頗受關注的是農委會水產試驗所最新亮相的研發成果。

水試所所長陳君如告訴中央社記者，波紋龍蝦的蝦苗都要靠海撈，還無法人工養成，目前都是靠進口，而海撈的約2公分大，還無體色，稱為玻璃蝦苗，業界會先養到5、6公分大，則會有體色，目前業界養至此的成功率為4成，水試所助理研究員鄭明忠突破2大技術，包含餌料、提供隱蔽保護避免脫殼被吃，成功率增至7成，約需2個月。

陳君如指出，5、6公分大的幼蝦會再提供給下游業者，養到半台斤重、約20公分出頭，池邊價每隻新台幣400元，約花10個月飼養；至於為何僅養到半台斤重，主因是再續養長很慢，效率不高。

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已有業者到水試所學習新養殖技術。陳君如表示，目前公告技轉中，有1家業者已在台東縣成功鎮的農委會水試所東部海洋生物研究中心學習此養殖技術中。

陳君如補充，波紋龍蝦屬於岩龍蝦、脊龍蝦，這類龍蝦最初的浮游期，就像浮游生物漂浮著，需要180天才會沉底，這期間很多期，每一期餌料都要變化，目前沒有有效的人工繁殖，只能靠進口海撈的2公分大透明蝦苗飼養，跟鰻苗一樣還無法人工育成。（編輯：張雅淨）1110728