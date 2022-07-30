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埔里阿嬤陳綢92歲辭世 賴清德：無私奉獻樹立典範

2022/7/30 17:41（7/30 17:51 更新）
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南投慈善家「埔里阿嬤」陳綢（左）辭世，暨南國際大學校長武東星（右）30日表示，陳綢阿嬤無私將自己奉獻給天地，是後世學習模範。圖為110年11月5日陳綢獲頒暨南大學名譽教育學博士學位，與武東星開心留影。（暨南大學提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真 111年7月30日
南投慈善家「埔里阿嬤」陳綢（左）辭世，暨南國際大學校長武東星（右）30日表示，陳綢阿嬤無私將自己奉獻給天地，是後世學習模範。圖為110年11月5日陳綢獲頒暨南大學名譽教育學博士學位，與武東星開心留影。（暨南大學提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真 111年7月30日
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（中央社記者蕭博陽南投縣30日電）南投知名慈善家「埔里阿嬤」陳綢今天離世，各界紛紛表達不捨與哀慟，副總統賴清德表示，謝謝陳綢阿嬤一生無私奉獻給社會，照顧弱勢孩子，為社會樹立良善典範。

長期善行深入南投各角落的「埔里阿嬤」陳綢上午離世，享耆壽92歲。副總統賴清德在良顯堂社會福利基金會臉書留言說：「謝謝陳綢阿嬤，一生無私奉獻給社會，照顧弱勢孩子們，為社會樹立良善的典範。」

南投縣長林明溱透過臉書粉絲專頁表示，對於陳綢阿嬤離世感到哀痛和不捨，陳綢多年來雖受癌症病痛所苦，但為社會付出的熱忱卻從未稍減，每次看到她都笑臉迎人，堅毅身影和大愛精神影響很多人，也感念在心，她的善念義行永留大家心中，謝謝陳綢這一生辛勞。

國民黨立法委員許淑華說，阿嬤無私精神早已在大家心中種下善的種子，感謝阿嬤無私大愛，溫暖與陽光將持續照亮南投這片土地；民進黨南投縣長參選人蔡培慧表示，阿嬤說「人」這個字的意思就是要互相依靠，縱然有那麼多不捨，她會好好做事，讓家鄉更好更幸福。

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為表彰陳綢對教育與社會的貢獻，國立暨南國際大學去年11月5日曾頒授名譽教育學博士學位給陳綢，當時陳綢謙稱「我沒唸過書，不夠資格」，暨南大學校長武東星今天說，就算阿嬤自己一身病痛，並罹患數種癌症，但她忘卻病痛，長期關懷孩童與弱勢族群。

武東星說，陳綢阿嬤散盡家財只為幫助更多人，暨大正是因為如此，為表彰陳綢阿嬤崇尚品格教育，及對教育與社會的影響，決定頒給名譽博士，陳綢阿嬤無私將自己奉獻給天地，以堅定信念、善解眼神、親切笑容、疼惜的擁抱、溫暖的話語撫慰多少受創年少心靈，為世間增添穩定力量，成為後世學習模範。（編輯：郭諭儒）1110730

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