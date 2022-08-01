國際語言學奧賽 台生個人及團體賽共獲3銀4佳作

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者許秩維台北1日電）2022年國際語言學奧林匹亞競賽成績揭曉，台灣學生在個人賽共獲得2銀3佳作，團體賽2隊則分別獲得1銀1佳作，表現亮眼。

台灣大學語言學研究所今天指出，2022年國際語言學奧林匹亞競賽由英屬曼島主辦，7月25日至29日舉行競賽，台灣代表隊8名國手歷經全國初選競賽、一階國手培訓、線上暑期集訓與線上亞太語奧聯訓，由台灣大學語言學研究所副教授謝舒凱帶隊參賽。

台大語言學研究所表示，語言學奧林匹亞競賽的題目結合語言、文化與邏輯推理元素，考驗參賽者對語言訊息的模式分析、文化想像及歸納與邏輯推理的多重能力；國際語奧還有團體賽制，不僅考驗語言、文化、邏輯推理，更涉及團隊間的溝通合作。

今年有8名台灣學生參加國際語言學奧林匹亞競賽，個人賽由建國中學學生李隆佑、新竹高中學生張以寧各自拿下銀牌，建國中學學生馬靖超、普台高中學生高顥瑄、復興實中學生黃妍僖各自獲得佳作；台灣學生也組成台灣藍鵲隊、台灣黑熊隊參加團體賽，分別獲得銀牌、佳作。

謝舒凱表示，感謝教育部國教署、語言訓練測驗中心、台灣語言學學會、台大文學院與家長們等各方單位贊助代表隊的培訓費用、註冊費與機票費等參賽支出，也謝謝培訓教師與志工的慷慨支援，期待政府相關單位與各方贊助能持續支持語奧，讓台灣學子繼續在國際舞台發光發熱。

謝舒凱告訴中央社記者，語言學只是材料，主要是考邏輯推理能力，因此這項競賽的題目跟答題卷，大家都可以選自己國家的語言，沒有公平性的問題。

根據官網資料，語言學奧賽是一項給中學生的語言謎題解題競賽。競賽試題僅需以邏輯推理能力、耐心以及持續思考的意願來解題，語言學相關的先備知識或是第二外語都不是必要的。（編輯：陳清芳）1110801