勞動部直聘中心服務擴增 移工可自行申請職災

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（中央社記者吳欣紜台北2日電）為了保障移工權益，勞動部近日擴增直接聘僱聯合服務中心服務，除了提供移工4國語言諮詢的非就業服務，也將協助移工自行申辦保險及職災給付等。

移工若要申請勞工保險給付、職業災害補助津貼等，往往都必須透過雇主或仲介申請，但可能遇到刁難或者是被收費，為避免這類情況發生，勞動部發布新聞稿宣布，直接聘僱聯合服務中心將新增協助移工申請非就業服務事項。

服務項目包含勞工保險給付、勞工職業災害保險給付、職業災害補助或津貼申請協助、商業保險理賠申請協助、法律扶助申請協助、銀行開戶申請協助，以及金融匯兌資訊提供。

勞動部表示，考量移工不諳中文及各項給付申請規定，直接聘僱聯合服務中心提供免付費專線的4國語言諮詢服務，移工若有申請非就業服務事項相關問題都可來電洽詢，直接聘僱聯合服務中心也設有三方通話功能，如果移工正在申請單位辦理申請業務，有翻譯需求也可由雙語人員協助進行三方通話即時提供翻譯服務，以協助移工順利完成申請。

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勞動部也提到，直接聘僱聯合服務中心也設有4國語言諮詢服務櫃檯，移工可親至服務櫃檯洽詢，將有雙語服務專人協助說明各項問題， 並有提供勞動部勞工保險局、職業安全衛生署相關給付或補助中文申請書表及4國語言對照版、申請資格、應備文件與申請手續說明資料、法律扶助申請方式等資料供移工索取。

勞動部指出，除了電話以外，直接聘僱資訊網站也設置有移工申請非就業服務事項4國語言專區，彙整各服務項目的申請手續、資格條件、應備文件及常見問題，並翻譯為4國語言供移工查閱，同時提供各項申請書表及4國語言對照版查詢及下載服務，有需要移工都可使用。（編輯：張雅淨）1110802