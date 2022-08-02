校園周遭路口 全教產籲設「綠斑馬」搭專用燈號

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（中央社記者陳至中台北2日電）去年12月，高雄市鳳翔國中梁姓教師站導護時遭撞重傷，引起各界關注。全國教育產業總工會今天呼籲政府，校園周遭路口應設「綠色斑馬線」並搭配專用燈號時相，維護師生安全。

全教產今天上午發布新聞稿，全國許多中小學都緊鄰大型路口，上下學期間車流量大，往往造成人車爭道的現象，只靠導護教師、志工協助疏導，交通還是相當混亂。

全教產指出，台中市政府在民國104年開始，編列預算在校園周遭路口設置「綠色斑馬線」，具有色彩鮮明、防滑係數高、施工簡便等優點，並能提高識別度及警覺性，強調行人路權，明確區分行走範圍。

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另外包括新竹市、嘉義市、台南市、花蓮縣等，過去幾年也都有試辦過「綠斑馬」，但沒有擴及所有學校。全教產副理事長林蕙蓉表示，屏東縣政府去年就在屏東市仁愛路與公園路口設置「綠斑馬」，但僅止於一個路口。

全教產建議政府，應優先於學校外圍道路全面劃設「綠斑馬」、搭配「專用燈號時相」，改善學童上下學通行環境，降低上下學期間交通事故的機率，並建議儘速於新年度開學前（8月底）前完工。教育部截至今天下午1時為止，暫未有回應。（編輯：陳政偉）1110802