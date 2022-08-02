身障團體秋節禮品開賣 陳其邁認購800份拋磚引玉

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（中央社記者洪學廣高雄2日電）高市府社會局今天上午舉辦身障團體秋節禮品推廣活動，促銷25家身障團體推出的112項秋節禮品，市長陳其邁更拋磚引玉認購800份身障團體秋節禮品，號召市民共襄盛舉。

高雄市政府上午在四維行政中心舉行「月雄圓－身障秋節禮品有GO讚」身障團體秋節禮品推廣暨表揚活動，促銷25家身障團體推出的112項秋節禮品；陳其邁更拋磚引玉認購800份身障團體秋節禮品，力挺身障團體，並號召市民共襄盛舉，送好禮也做公益。

陳其邁致詞表示，受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，很多身障團體營運受到挑戰，身心障礙者和大眾沒有不同，也希望工作穩定能獨立自主，因此邀請市民用實際行動支持購買，讓身障朋友能力及價值被社會大眾看見，邁向經濟自立，也讓身障團體服務得以延續。

社會局發布新聞稿指出，市府與身障團體攜手建置「礙優網」購物網站，促銷高雄各家身障團體製作優先採購產品，協助社福自製產品打開網路通路；除了電話預購、門市訂購外，也可線上購買付款，透過宅配讓祝福心意零距離。

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社會局表示，身障團體今年共推出112樣秋節好禮，除了應景的中西式月餅、蛋黃酥、綠豆椪、文旦外，還有手工餅乾、花生糖、牛軋餅、堅果等各式點心禮盒，也有手工香皂、陶杯咖啡禮盒組及文創防疫小物等實用禮品，送禮自用大方又氣派。

高雄有逾14萬名身心障礙者，為全國第2高，約佔全市人口總數5.37%。高雄目前已布建社區照顧據點及輔具服務據點達132處，其中日間作業據點達42處，為全國之冠，未來將朝區域平衡為目標，持續普及布建。（編輯：陳仁華）1110802